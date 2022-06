Los argumentos por los que no habría balotaje en la Universidad Nacional de Cuyo

Este jueves, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) celebró sus elecciones directas y la comunidad universitaria votó a sus nuevas autoridades. La fórmula Interclaustro compuesta por Ester Sánchez y Gabriel Fidel logró imponerse frente a sus contrincantes electorales que formaban la lista Compromiso Universitario. La victoria electoral fue opacada porque la fórmula que responde al peronismo presentó un recurso de apelación ante el Consejero Superior de la Universidad.

Ante esto, MDZ Radio se comunicó con el exministro de la Corte de Mendoza y profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, Alejandro Pérez Hualde, quién expresó que, desde el punto jurídico, la respuesta ante la apelación "está en el Código Electoral Nacional y no en los estatutos universitarios”.

Según el escrutador de la Universidad Nacional de Cuyo, la lista Interclaustro ganó y obtuvo el 51,53% de los sufragios, mientras que Compromiso Federal logró capitalizar el 48,47% de los “votos válidos” emitidos. Esta diferencia mínima hizo que la lista perdedora, compuesta por Adriana García y Arturo Tascheret emitiera una impugnación al “sufragio en blanco” ante el Consejo Superior de la Universidad. Desde la facción peronista comunicaron en su último comunicado de prensa que "las autoridades de la Universidad están contradiciendo la tradición jurídica de la UNCuyo, que consideró a los votos en blancos como validos en 2014 y 2018”.

uD83DuDD35 Comunicado oficial de nuestro espacio

?? Se agradece la difusión del mismo pic.twitter.com/ydlyQgumwt — Compromiso Universitario (@compromiso_univ) June 10, 2022

Tomando el punto de vista técnico jurídico de Alejandro Pérez Hualde, exministro de la Corte de Mendoza y profesor de la casa de estudios, manifestó que “el voto en blanco”, en las últimas elecciones de la UNCuyo es “no válido, porque lo dice el Código Electoral Nacional y no los estamentos de la Universidad”. “La UNCuyo posee sus propios estamentos, pero también se rige a partir del Código Electoral Nacional. Porque las universidades poseen elecciones de alcance nacional y se legislan por esta norma y no por las provinciales”, señaló.

“La Cámara Nacional Electoral dice que hay 3 categorías de votos: válido, nulo y blanco. Ahora volviendo a nuestros estamentos universitarios, el reglamento de cómputos para determinar las mayorías dice que se toman en cuenta únicamente los votos válidos y los votos en blancos no son nulos. Por ende no son válidos para la definición legal. Ya que para que sea considerado como válido, la boleta debe ser oficializada por una de las listas que participaron en el ejercicio electoral”, agregó, Pérez Hualde.

Asimismo, recordó que al inicio de la semana, la lista Compromiso Universitario se acercó a él y a la Junta Electoral de la UNCuyo para conocer sobre esta cuestión del “sufragio en blanco”, anticipándose al presente escenario. “Creo que intuían que las elecciones iban a ser muy iguales y se acercaron a preguntarme acerca de esta problemática. Luego de que la Junta Electoral tomó su decisión basándose en nuestro punto de vista, compartido con Alfredo Puebla, profesor de derecho, la lista recurrió al Consejo Superior de la Universidad para enviarles un recurso de apelación por parte de su apoderado”, recalcó.

El Consejo Superior de la Universidad es la máxima autoridad de la UNCuyo. El organismo posee la facultad para elegir si es valido o no el recurso de apelación que presentó Compromiso Universitario. Según Pérez Hualde, si el Consejo favorece a la lista perdedora puede forzar a un posible ballotage universitario, ya que ambas fórmulas no cumplen con el "requisito mínimo de las mayorías" que establecen las normas de cómputos de la UNCuyo. "Si los votos en blanco son considerados como válidos, ambas facciones no llegan con los sufragios necesarios para asumir como las nuevas autoridades de la Universidad", comentó.

“En este momento, el recurso se encuentra en trámite y se debe esperar la respuesta del Consejo Superior de la Universidad. Este organismo es el último intérprete y no está obligado a basar su decisión, después de la respuesta que le hemos brindado con la Junta Electoral”, concluyó Alejandro Pérez Hualde.