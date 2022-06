Escala el conflicto: el Gobierno inició las sanciones contra los anestesiólogos

El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes inició el proceso de sanciones contra anestesiólogos en el marco de la ley de emergencia vigente. La titular de la cartera, Ana María Nadal, abrió sumarios administrativos a cuatro profesionales que no se presentaron a trabajar tras ser convocados a retomar el servicio. Podrían suspender sus matrículas entre un mes y 5 años, según establece la norma sancionada semanas atrás por la Legislatura.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Campos, señaló a MDZ que ya se firmaron las resoluciones y comenzaron las investigaciones sumarial hacia cuatro anestesiólogos y remarcó a que, a medida que se vayan completando los trámites, en los próximos días serían más los profesionales sancionados.

“Se toma la decisión porque la ley está vigente y nosotros vamos a hacer cumplir la ley”, expresó el funcionario provincial, haciendo referencia a la norma que sancionó la Legislatura declarando la emergencia en la especialidad de anestesiología por 4 meses. Esta iniciativa impulsada por el Gobierno apuntó a frenar una ola de renuncias de más de 60 de anestesiólogos, quienes exigían un incremento en los honorarios de sus prestaciones al Estado provincial.

El artículo 4º de la ley de emergencia establece que la cartera sanitaria podrá convocar a anestesiólogos que hayan prestado servicios en el Estado en los últimos 5 años para que vuelvan a prestar servicios y que en caso no presentarse, podría aplicárseles una sanción de suspensión en el ejercicio profesional de un mes a 5 años.

En este sentido, el ministerio realizó la convocatoria formal a más de 60 profesionales y la gran mayoría de ellos no se reincorporaron. Por este motivo se decidió dar inicio a la aplicación de las sanciones con cuatro apuntados. Según estos médicos tenían una prestación “pura”, es decir que la única modalidad de relación con el Estado era la prestación y no tenían un cargo de planta en el sistema de salud provincial.

“La matrícula provincial la otorga el Ministerio de Salud y el artículo 4º de la ley habla de suspensión de 1 mes a 5 años para el ámbito provincial, por lo que se bloquearía la posibilidad de ejercer la medicina tanto en el ámbito público como privado”, expresó Campos.

La definición de la magnitud de la sanción la tendrá en última instancia la ministra Ana María Nadal, luego de que el Consejo Deontológico emita una opinión no vinculante tras el sumario administrativo.

De todas maneras, el jefe de Gabinete hizo hincapié en que el Ministerio de Salud no tiene la intención quedarse sin anestesiólogos por las sanciones y que apuntan a buscar una “resolución más estructural” al conflicto.

Afirmó que además de la mesa de diálogo que integran representantes del Gobieno, de los anestesiólogos autoconvocados y legisladores provinciales, hay otra instancia informal de conversación con los profesionales para avanzar en una solución al conflcito.

En este sentido, indicó que “hemos hecho una propuesta que tiene que ver con recursos extra para el ámbito quirúrgico, que es el ámbito natural de los anestesiólogos. Esa predisposición de recursos termina siendo beneficioso para el sector”, apuntó el funcionario.

No obstante, señaló que lo que exigen los especialistas es una duplicación en el valor de la prestación, reclamo que no ha sido aceptado por el Gobierno. “No tenemos jerarquía para los honorarios médicos dentro del Estado. Este espacio de la mesa de diálogo no es para hablar temas salariales, eso se habla en las audiencias paritarias”, sostuvo.