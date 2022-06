El golpe bajo de Mauricio Macri a Cristina Fernández de Kirchner: "Ella..."

Mauricio Macri volvió a apuntar contra el Frente de Todos y criticó duramente a Cristina Fernández de Kirchner. Hoy tenemos un desgobierno, es el gobierno de la vicepresidenta", expresó Macri.

"Hoy tenemos un desgobierno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque ella inventó a este presidente y a este gobierno que no tiene rumbo, no tiene plan. Estamos viviendo momentos de mucha angustia y de mucha frustración", manifestó Macri durante una entrevista radial en Rufino.

Y agregó: "Yo cumplo el compromiso de que no los iba a abandonar y que juntos transformemos esa bronca en energía de futuro y en vocación de cambio, porque Argentina necesita un cambio en serio. Volver atrás fue un error".

Con respecto a si apostará por la presidencia en las elecciones de 2023, dijo: "Yo no me he anotado. Me siento comprometido como siempre porque amo este pais pero prefiero poner mi energía en lograr que tengamos una coherencia en la ideas de para qué queremos volver mucho más que en pelear por apetencias personales".

"Es importante saber quién va a liderar pero mucho más importante lograr que estemos todos claros en qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer", concluyó.