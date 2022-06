El aliado díscolo de la UCR que pidió interpelar al ministro Ibáñez por el caso Bonarrico

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles unos pedidos de informe al Poder Ejecutivo en relación al subsidio de $18 millones que el Gobierno de Mendoza otorgó a la fundación del pastor y exsenador Héctor Hugo Bonarrico. Asimismo, el bloque Cambia Mendoza rechazó una propuesta del peronismo para interpelar en la Legislatura al ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. En esta votación, un legislador aliado del oficialismo se despegó del resto de la bancada y se sumó al pedido de citación del funcionario involucrado en el controvertido convenio.

El diputado de Unión Popular, Jorge Difonso, fue quien votó a favor de la interpelación de Ibáñez. Se trató del único legislador oficialista que acompañó la iniciativa impulsada por la oposición. Posteriormente, el dirigente sancarlino explicó los fundamentos de su postura.

“Me parece razonable que se explique lo que ha sucedido y por eso es que voté a favor. Nosotros no tenemos ninguna conducta partidaria que acatar ni nada por el estilo. En lo personal he votado conforme a lo que yo creo”, manifestó el ex intendente de San Carlos y aliado del radicalismo en Cambia Mendoza.

En varias oportunidades, Difonso ha planteado diferencias con el Gobierno provincial sobre distintos temas, pero no ha planteado alejarse de la coalición que integra junto a la UCR. El púnto más algido de la relación entre el sancarlino y el gobernador Rodolfo Suarez fue el impulso del Ejecutivo a la reforma de la Ley 7722, lo que daño el vínculo político y personal entre los dos dirigentes.

Precisamente, el recuerdo de esa frustrada modificación de la legislación minera motivó en buena medida el voto afirmativo del diputado de Unión Popular a la interpelación de Ibáñez, según él mismo reveló.

“Me parece bueno que se explique y se aclare qué es lo que ocurrió. Recuerdo cuando Bonarrico votó a favor de la modificación de la Ley 7722, me parecería bueno que se pueda explicar, por eso voté a favor”, sostuvo el legislador, haciendo referencia al voto afirmativo del ex senador a la propuesta de reforma de la norma que prohíbe la utilización de ciertas sustancias químicas en la actividad minera.

Difonso remarcó que no ha hablado ni con funcionarios ni con otros compañeros del bloque oficialista sobre el caso Bonarrico y que ha seguido las instancias a través de la prensa. En este sentido, hizo hincapié en que su partido tiene autonomía para avanzar con la postura de pedir la citación del ministro Ibáñez.

“El bloque está integrado por personas no solo del radicalismo sino de otros espacios, como el caso nuestro, y he votado conforme a lo que creo. Me parecería bueno que el tema se aclare porque son fondos públicos y se ha generado una duda sobre el desempeño de un funcionario del Gobierno”, expresó.