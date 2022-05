Presentaron un recurso de amparo contra el Pase Sanitario en la provincia de Buenos Aires

La medida judicial, presentada esta mañana en los tribunales platenses, lleva la firma de ciudadanos no vacunados autoconvocados y del diputado bonaerense Daniel Lipovetzky.

En los argumentos presentados ante la Justicia aducen que el "Pase Libre COVID-19" excede lo establecido en los lineamientos del pase sanitario nacional, lesionando de manera arbitraria e ilegal derechos constitucionales que afectan a todo el conjunto de personas que, por razones de diversa índole, configuran la categoría de “voluntariamente no vacunadas” contra el virus SARS-Cov-2. Sostienen que con el 85% de los bonaerenses vacunados cambió la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires y que ya no se justifica.

Asimismo, denuncian que se sienten discriminados y perseguidos por el Gobierno bonaerense de manera injustificada afectando y restringiendo los derechos al trabajo, salud, educación, acceso a la justicia, entre otros derechos consagrados en la Constitución Nacional.

En diálogo con MDZ, el diputado provincial Daniel Lipovetzky afirmó que la actitud del Gobierno de Axel Kicillof es contraria a la normativa nacional y explicó: "Pese a que en la vida diaria prácticamente no hay restricciones, esta resolución, vigente, es irracional y arbitraria. Impide a cualquier ciudadano que no tenga el Pase Sanitario realizar casi la totalidad de las actividades diarias como hacer trámites bancarios y de la administración pública bonaerense. No ocurriendo lo mismo con los trámites de la administración pública nacional, como en el caso de ANSES, donde no se requiere Pase Sanitario. Además, condiciona a los voluntariamente no vacunados en la participación de actividades culturales, deportivas, recreativas y religiosas”.

El legislador bonaerense de Juntos por el Cambio sostuvo que hoy no tiene sentido la aplicación del pase sanitario y añadió: “La resolución del gobierno bonaerense de establecer y mantener en vigencia el Pase Sanitario carece de absoluta falta de lógica jurídica, pisoteando los derechos fundamentales de todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires.”

Lipovetzky marcó las incongruencias de las medidas tomadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y agregó: “¿Cómo se entiende que una persona pueda utilizar el servicio público de trenes sin la necesidad de mostrar su pase sanitario? Pero sí se le exija presentarlo cuando decide viajar en colectivo dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires. O que Kicillof habilite megaeventos en una dependencia pública, como el Estadio Ciudad de La Plata y no se exija el Pase Sanitario. Otro absurdo, es que se deba acreditar las dos dosis de la vacuna para realizar un trámite en un organismo público o en un establecimiento privado, como ser un banco, porque si no lo hace, tiene prohibida la entrada”.

Por otra parte, el legislador platense no descartó presentar en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley para la derogación del Pase Sanitario en la provincia de Buenos Aires, ya que contaría con el visto bueno de legisladores no solo de su espacio político.