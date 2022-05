El "palo" de Axel Kicillof a Javier Milei tras sus críticas por la emisión monetaria

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió al discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su visita a la provincia de Chaco e hizo una crítica a los economistas -entre ellos el diputado nacional libertario Javier Milei- que apuntaron contra el kirchnerismo por la emisión monetaria. Allí, los tildó de "monetaristas frustrados".

En concreto, Kicillof dijo en su cuenta de Twitter: "Las palabras de @CFKArgentina en Chaco desataron nuevamente una avalancha de respuestas de nuestros monetaristas frustrados. Insisten con asociar a la inflación mecánicamente con la emisión monetaria".

"Sin embargo, el experimento macrista de 2018-19 es una nueva refutación para esta explicación: se acordó con el FMI una política de control monetario estricto, pero como se ve, la inflación no se dio por enterada", siguió.

Por otro lado, atacó a la gestión del expresidente Mauricio Macri al asegurar que durante su gobierno "no hubo ninguna 'maquinita prendida' y, sin embargo, solo consiguieron tasas altísimas, recesión, caída del salario real y del empleo privado".

Qué dijo Javier Milei el fin de semana

El legislador de La Libertad Avanza habló del discurso de Cristina Kirchner y lanzó en duros términos: "Cristina, tus economistas son unos verdaderos burros, te dieron un cuadro para demostrar que la inflación no es un fenómeno monetario. Pero te cuento que te mostraron un cuadro de agregados monetarios en términos de PBI y, ¿sabés una cosa? Son recontra estables los agregados monetarios en términos de PBI, y como en ese momento no hubo expansión del PBI, porque acá el PBI no se expande desde 2011, entonces lo que mostraste significa que toda la inflación fue generada por la emisión monetaria".

Cristina mostró en su presentación un cuadro con números de crecimiento de base monetaria en relación al PBI, desde 2015 a la fecha, y sostuvo que "la emisión no es la que genera la inflación".

Milei rápidamente salió a refutar las afirmaciones de la vicepresidenta y aseguró que los cuadros que mostró "prueban todo lo contrario, lo que prueban es como el PBI no crece desde 2011, toda la inflación fue causada por esa emisión monetaria".