Cómo se va conformando el escenario para las únicas elecciones que se realizarán este año

Como todos los años pares los argentinos descansan de los comicios, propagandas electorales, promesas y debates aburridos. Pero en esta oportunidad habrá una excepción: el distrito cordobés de Marcos Juárez renueva autoridades municipales. No es una ciudad más ya que para Juntos por el Cambio es el “kilómetro cero”: ahí en 2014 debutó la coalición de radicales y el PRO imponiéndose con comodidad.

El ganador de la contienda, Pedro Dellarosa, fue el candidato fundador de la coalición opositora y cuatro años después logró su reelección en base a una buena gestión. En esta oportunidad no puede volver a presentarse y JxC busca el mejor perfil para seguir siendo competitivos, más teniendo en cuenta que el gobernador Juan Schiaretti esta vez quiere quedarse con la intendencia para arrancar con el pie derecho el camino hacia las elecciones a gobernador de abril de 2023.

El martes se vence el plazo legal para presentar los frentes y alianzas que van a participar de la contienda local. Todavía Schiaretti no ha definido a su candidato a jefe comunal, pero en su entorno son optimistas porque Dellarosa, de muy buena imagen, no va a estar en la boleta y por más que haga campaña nunca es un reaseguro de triunfo.

Pica en punta el médico nutricionista Eduardo Foressi, director del Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez, que tuvo un gran desempeño durante los peores momentos de la pandemia. El otro es Eduardo Avalle, antecesor de Dellarosa al frente de esa comuna y acaba de aclarar que nunca se fue de la política y sigue militando.

La búsqueda más complicada es en JxC ante la ausencia del actual intendente. Suenan dos mujeres. La secretaria de Gobierno municipal, Verónica Crescente, muy activa en la administración y logística de la cuarentena y la presidenta del Concejo Deliberante, Sara Majorel, quien se hizo cargo del municipio en varias ocasiones por licencia del intendente. Por ahora no está definido, pero se especula con que Dellarosa lidere la lista de concejales de JxC para traccionar votos. La campaña electoral se va a nacionalizar. Pasaron por esa ciudad todos los dirigentes de la coalición opositora y las figuras del entorno de Schiaretti.

Faltando tan pocos días para la inscripción de las coaliciones que van a participar en los comicios del 10 de septiembre parece que el kirchnerismo no va a presentar lista por el alto rechazo que tienen en el interior de la provincia. Mientras que Javier Milei y su entorno estuvieron analizando si presentarse o no porque el diputado mide muy bien en Marcos Juárez, pero no tuvieron el tiempo suficiente como para implementar un armado electoral y encontrar un candidato competitivo.