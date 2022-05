Malargüe quiere ser exceptuado de los alcances de la ley 7722 y reactivar la minería

Juan Manuel Ojeda, intendente de Malargüe, confirmó que pedirá que su departamento sea exceptuado de los alcances de la ley 7722 que impide el desarrollo minero y así poder activar la minería en suelo mendocino. Además, criticó al presidente de la Nación por Portezuelo y dijo que "si hay que hacer una rebelión popular, la haremos".

"En un máximo de 60 días vamos a pedir la excepción de nuestro departamento a los alcances de la ley 7722. Todos los habitantes de este distrito lo deseamos. Llevamos más de seis años trabajando por esto, convenciendo a los mendocinos", dijo en un discurso Ojeda en un acto por el Día de la Minería que fue este sábado.

"Alberto Fernández no quiere hacer Portezuelo del Viento, no quiere El Azufre, no podemos tener gasoducto y no podemos hacer nada con el río más caudaloso que corre por Mendoza ni sabemos si algún día podemos hacer alguna obra de infraestructura. Nosotros reclamaremos poder hacer minería en Malargüe".

"Si realmente amamos a Mendoza y al departamento, lo vamos a lograr. Tenemos que conseguir acompañamiento político y si hay que convocar a una rebelión, lo haremos porque así no podemos vivir más", añadió el jefe comunal.

"Qué más esperamos los malargüinos después de tantas negativas para nosotros. Necesitamos trabajar como pueblo para lograrlo. A mí se me acabó la paciencia con este tema. Voy a ir a la Legislatura a realizar este pedido especialmente. En San Juan y en Neuquén esto está permitido, espero el compromiso de todos", indicó.

Por su parte, el director de YPF por Mendoza, Emilio Guiñazú, sostuvo: "Demuestran que la minería es un camino, no solamente para este departamento sino para toda la provincia de Mendoza".