Rodolfo Suarez se quejó del “cachetazo” de Alberto Fernández a los mendocinos

El gobernador Rodolfo Suarez participó este sábado de la 41° edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas. Durante su discurso en el tradicional almuerzo del evento, el mandatario provincial criticó la situación macroeconómica que atraviesa el país. Asimismo, se refirió al conflicto con el Gobierno nacional por el freno a Portezuelo del Viento y calificó el laudo desfavorable del presidente Alberto Fernández como un “cachetazo” a los mendocinos.

En el mensaje que dirigió a empresarios y dirigentes políticos, Suarez aseguró que la Argentina “desde hace mucho tiempo que no encuentra su rumbo económico” y resaltó que “la macroeconomía se encuentra enferma”.

Indicó que las variables vinculadas al crecimiento y la generación de empleo no están funcionando. Sostuvo que los problemas de la inflación y la falta de confianza en el peso afectan directamente a la provincia, más allá de las políticas públicas que se puedan llevar adelante.

En tanto, hizo especial hincapié en el tema del agua al que calificó como “el recurso estratégico más importante de la humanidad”. “El 60% del planeta está afectado por falta de agua por distintos motivos. El primero es el cambio climático, el segundo es el crecimiento de la población y por la deficiencia de las infraestructuras que tenemos”, consideró.

“Tenemos que trabajar en nuestras infraestructuras, es la única manera de crecer: agua más energía. Para que nuestros pesos se conviertan en dólares y triplicar las exportaciones de los mendocinos en un plan que tenemos que realizar entre todos”, dijo.

Los mendocinos no nos merecíamos una actitud negativa hacia Mendoza como la del Presidente, que preanunció su postura en contra de la obra de Portezuelo del Viento, en un discurso político en La Pampa. El pedido de nuevos estudios ambientales es lo mismo que decirnos que no. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) May 7, 2022

En este sentido, se refirió al conflicto de la última semana vinculado al proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento, luego de que el presidente Alberto Fernández adelantara que ordenaría un nuevo estudio de impacto ambiental sobre la obra, lo que demorará indefinidamente el inicio de la construcción.

“El anuncio del presidente de la Nación en La Pampa realmente fue un cachetazo para los mendocinos, no nos merecíamos esto, de ninguna manera”, dijo Suarez y subrayó que “cuando asumió la Presidencia fue a La Pampa y ya puso el primer freno a Portezuelo del Viento”.

El gobernador explicó que el presidente obligará a hacer un nuevo estudio de impacto ambiental y sostuvo que “eso es lo mismo que decirnos que no” a la obra.

“Un nuevo estudio de impacto ambiental significa inmovilizar los fondos y que dentro de dos años vamos a volver a la misma discusión de hoy. Vamos a volver a un nuevo laudo y vamos a volver al mismo punto de hoy. Y eso, en la situación económica que estamos viviendo es inaceptable”, expresó el mandatario mendocino.

No obstante, aseguró que la provincia no renunciará a concretar Portezuelo del Viento ni al Trasvase del Río Grande al Río Atuel, pero destacó que quieren que los 1023 millones de dólares destinados originalmente a financiar la represa puedan utilizarse para realizar otras obras hídricas y de energía.

No renunciamos a Portezuelo ni renunciamos al trasvase del Río Grande. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) May 7, 2022

“Tuvimos un gran acierto en no adjudicar la obra. Recibí durante este tiempo muchísimas palmadas diciéndome que tenía que adjudicar. Eso es irresponsabilidad y nosotros no somos irresponsables, somos serios en el manejo de la plata que no es nuestra, la plata es de ustedes. Hoy seguramente los que me decían que tenía que adjudicar de todas maneras serían los que me estarían pidiendo el juicio político para que no esté aquí con ustedes”, afirmó Suarez.

En tanto, también realizó un anuncio importante para el sur provincial, el cual ya había adelantado durante su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1º de mayo. “Vamos a licitar el Acueducto Monte Comán-La Horqueta desde el Gobierno de la provincia. Le hemos pedido a Irrigación todos los estudios para hacer la licitación desde el Gobierno y con recursos nuestros porque somos conscientes de que va a beneficiar a 480.000 hectáreas en momentos tan importantes para el crecimiento del sector ganadero”, apuntó.