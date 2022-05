Un dirigente del Polo Obrero cargó contra un intendente después de no renovarle el contrato

A través de las redes sociales el referente del Polo Obrero en Mendoza, Martín Rodríguez, apuntó contra el intendente de Guaymallén Marcelino Iglesias y lo acusó de haberlo echado del Concejo Deliberante de esa comuna. En realidad, a Rodríguez se le acabó el contrato luego del recambio de concejales y la comuna decidió no renovarlo.

"El día de ayer efectivizaron el despido en mi trabajo. Me imputan por reclamar trabajo genuino y me quitan mi fuente de ingreso, aún siendo delegado de Sitea. Marcelino Iglesias nos ataca por ser opositores a sus miserables salarios y su ajuste", disparó Rodríguez en Twitter y compartió la nota en la cual se le comunica que no le renovaron el contrato Clase E.

El dia de ayer efectivizaron el despido en mi trabajo

Me imputan por reclamar trabajo genuino y me quitan mi fuente de ingreso, aun siendo delegado de @Siteaprensa1 @MIglesias2019 nos ataca por ser opositores a sus miserables salarios y su ajuste pic.twitter.com/tYtD1xjEhm — Martin Rodriguez (@MRodriguezGC) May 5, 2022

En concreto, desde el Honorable Concejo Deliberante de Guaymallén hicieron referencia a "la necesitad de producir novedades en la plantilla de empleados teniendo en cuenta lo expresado por cada uno de los bloques de concejales". "Por razones operativas de funcionamiento de este cuerpo se establece la necesidad de proceder a dar de baja contrataciones efectuadas a personal en el marco de lo instituido bajo la modalidad de contratación eventual", se puede leer en la resolución que determina dar de baja a partir del 30 de abril el contrato a Martín Andrés Rodríguez.

Hasta el 30 de abril el FIT contaba con una banca en el Concejo Deliberante de ese municipio pero a partir del recambio legislativo se quedaron sin ediles. Esto llevó a que se caigan los contratos de las personas que trabajaban con ese concejal. Si bien Rodríguez tenía funciones administrativas, desde la comuna explicaron que ese contrato debía liberarse para el secretario de un nuevo concejal.

Reclamamos la urgente Reincorporación de @MRodriguezGC quien además es delegado sindical de @SiTEAprensa

Todo el arco político y sindical de la provincia debería pronunciarse por este reclamo, es un ataque político a todos los derechos sociales de la clase trabajadora — Sole Sosa (@solesosa_mza) May 5, 2022

Respecto a la supuesta inmunidad gremial, el Concejo Deliberante de Guaymallén aclaró que Sitea no tiene representación en el municipio.

Rodríguez tuvo un mes de abril repleto de malas noticias. El viernes 22 de abril le notificaron que había quedado imputado por infringir el artículo 194 del Código Penal por obstrucción de vía pública. En concreto, la imputación responde al acampe que realizó el 30 de marzo el Polo Obrero en las inmediaciones de la Legislatura. Además de Rodríguez también se imputó a un exlegislador del FIT.