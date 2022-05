Quién es la joven funcionaria del PJ que recorre todo Cuyo

Se llama Andrea Bouzo, pero la conocen como Pipi. Es muy joven, tiene sólo 26 años y es desde noviembre de 2020 la delegada regional de la Dirección del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, un organismo que se activó en todo el país apenas asumió Alberto Fernández como presidente en 2019. Por su trabajo, Bouzo recorre semanalmente las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.

En junio del 2020, Fernández oficializó a Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, como Director de Apoyo al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas dependiente de Jefatura de Gabinete. Por esa fundación que nació en pleno 2001, con las asambleas barriales, Vera mantiene desde esa época una estrecha relación con el Papa Francisco, cuando se lo conocía como Jorge Bergoglio y era el cardenal de Buenos Aires. La Alameda fue quien denunció, entre otros casos, por explotación laboral a la empresa Cheeky, perteneciente a la familia de Juliana Awada, la esposa del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad Mauricio Macri y luego presidente.

Con Alberto en el poder, Vera a cargo del Comité puso referentes en todas las regiones del país de la misma fundación que en Mendoza, dirige Martín Caín, el titular del gremio Casinos y referente de la multisectorial 21 F, que integran gremios y organizaciones sociales. Por eso Bouzo quedó a cargo de la regional Cuyo.

“Fui nombrada en noviembre del 2020, la Dirección antes era sólo una oficina en Ciudad de Buenos Aires, ahora tiene delegaciones en toda la Argentina”, sostuvo Bouzo en diálogo con MDZ.

La funcionaria tiene sólo 26 años, pero hace 10 que milita en política: concretamente en el PJ. “A los 16 años conocí por un grupo de amigos a Elba Puebla, una peronista de Guaymallén que ya no está, y como siempre viví en Las Heras, empecé a militar en el PJ en mi departamento”, relató la mujer.

De hecho cuando Guillermo Carmona asumió como presidente del PJ a nivel provincial a fines de 2018, Bouzo lo hizo como secretaria regional del primer distrito.

Guillermo Carmona.

Su vida transcurrió en Las Heras desde su nacimiento. Fue a colegios religiosos, en una primera instancia. “Mis papás pensaban que estaban haciendo lo mejor para mi, lo hacían con un gran esfuerzo pero yo no me encontraba bien ahí. Finalmente terminé en la escuela pública Mario Casale y ahí me sentí verdaderamente cómoda”, sostiene.

Luego estudió Técnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo en el ITU de la UNCuyo. “Nunca ejercí, no me gusta, lo estudié para buscar una salida laboral rápida”, confiesa.

Ahora recorre todas las semanas las distintas provincias de Cuyo trabajando en la prevención de la trata tanto laboral como sexual. "En Mendoza tenemos un trabajo fuerte con los barrios de El Algarrobal (Las Heras) donde coordinamos un proyecto con mujeres que antes estaba en los hornos de ladrillos", asegura.

Respecto del trabajo sobre explotación sexual asegura: "Es muy importante las alertas tempranas, tuvimos un caso de una chica que desapareció en Lavalle con la promesa de un novio que se la llevaba a Jujuy y gracias a que pudimos detectar el caso, la encontramos en Tucumán y pudimos asistirla”, relata.

No se define ni albertista ni kirchnerista “De La Alameda", se nombra y evade la clasificación dentro del Frente de Todos.