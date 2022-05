Aníbal Fernández, Axel Kicillof y una foto para bajar tensiones

Días después de la embestida de Andrés “El Cuervo” Larroque, uno de los miembros fundadores de La Cámpora y ministro de Kicillof, contra el presidente de la Nación y la posterior respuesta de Aníbal Fernández, se podría decir que uno de los ministros más albertistas del gabinete, para poner un poco de paños fríos a una interna a punto de estallar, este viernes se reunieron en La Plata, con la excusa de la firma de un convenio multilateral, Axel Kicillof y Aníbal Fernández.

La provincia adhiere al programa de nacional de descontaminación y compactación de vehículos secuestrados en procedimientos policiales en el marco del programa federal PRO. DE. CO, como lo cuenta Kicillof en Twitter.

La Provincia adhirió al programa https://t.co/KXWOnh69Qn de descontaminación y compactación de vehículos secuestrados en procedimientos policiales.



Junto a @FernandezAnibal firmamos un acuerdo para trabajar en conjunto en la reducción del daño ambiental que producen esos lotes. pic.twitter.com/PmRPHb8ESu — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 6, 2022

El programa PRO.DE.CO, tiene como objetivo reducir el daño ambiental que producen los vehículos secuestrados en procedimientos policiales y de fuerzas de seguridad federales y, así, generar insumos económicos y de reciclado para potenciar acciones sociales de organizaciones sin fines de lucro.

La provincia de Buenos Aires debe designar, ahora, cuáles van a ser las entidades de bien público beneficiadas por este programa. Además, deberá encargarse de la contratación para la selección de la empresa compactadora entre aquellas registradas en el programa.

Luego de la firma de adhesión al convenio, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández habló de la interna en el Frente de Todos, de las tareas de coordinación para la prevención del delito con su par bonaerense, donde reconoció la existencia de chisporroteos y dejó una frase picante sobre el pedido de los intendentes PRO por el manejo de la policía comunal.

En cuanto a la interna del Frente de Todos y el dialogo cortado entre Alberto y Cristina; Aníbal Fernández dijo: ““Eso es coyuntural, se va a resolver”, y agrego que “no le asigno valor a eso. Eso no oxigena en absoluto a la oposición. Cuando tuvieron la posibilidad de gobernar rompieron todo, y lo que no rompieron se encargaron de hacer la peor corrupción que haya tenido la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional. Si no, que expliquen por qué aumentaron la deuda de la provincia en 3.500 millones de dólares cuando esta provincia no recibe un solo dólar”.



El ministro de Seguridad hablo también sobre los trabajos en conjunto con su par bonaerense Sergio Berni, reconociendo “algunos chisporroteos”. Afirmo: “Siempre viene bien. Alguna vez puede haber un chisporroteo por algo que yo pueda decir o una expresión de Sergio, a mí qué me importa eso. Lo que no hacemos es olvidarnos del interés común, de lo que necesita el pueblo de la provincia. Nunca ponemos por delante un chisporroteo de la política antes que resolver lo que tenemos que resolver”.





Por último, Aníbal Fernández no escapó a la pregunta y respondió sobre el pedido de los Intendentes PRO bonaerenses para manejar la policía local, “Es un tema del gobernador, no es un tema mío. Pero si yo tengo que decir desde mi posición, ni loco hubiera hecho eso siendo gobernador”.