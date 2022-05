Las insólitas imitaciones de políticos que hizo Patricia Bullrich

Patricia Bullrich sorprendió al demostrar en un programa de televisión un talento que nadie se imaginaba: la imitación de otros importantes líderes políticos como Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

"Yo soy imitadora", aseguró Patricia Bullrich en el programa Viviana con Vos, del canal A24, en los últimos tramos de su entrevista mientras tenía un intercambio con el reconocido humorista e imitador Martín Bossi, quien quedó boquiabierto ante esa relevación y le pidió que "imite a Alberto Fernández y me inmolo en cámara". Y la presidenta del PRO lo hizo, con un ademán que simulaba los gestos del mandatario.

Entre las risas de los presentes, Bossi le preguntó a Bullrich si podía imitar la voz de Fernández, a lo que la dirigente opositora le dijo que no, solo las mímicas. Por ende, el humorista la desafió a que imite los gestos del ex presidente Mauricio Macri. "Por ejemplo, Mauricio es esto. A ver, hagaló", le mostró Bossi a Bullrich, sonriendo con una mueca y juntando las manos de manera exagerada. La titular del PRO copió exactamente los mismos movimientos, lo que provocó más carcajadas.

"No, no, es impresionante. Uno más tirale", se sumó a la arenga la conductora Viviana Canosa. "Cristina y nos vamos", respondió Bossi. Atenta al pedido, Bullrich trató de hacer una mueca, subió los hombros y giró la cara sobre su perfil, intentando que sea similar a los clásicos gestos de la vicepresidenta. Sin embargo, el humorista la corrigió: "No no, Cristina es esto. Se peina y ahí", gesticulando con un rostro adusto y pasandose las manos sobre el pelo y tirándose hacia atrás con actitud seductora y desafiante.

Siguiendo el juego, Bullrich copió lo que hacía el comediante. "La amo, la amo, es una maravilla", festejó Canosa.

"La llevo a Carlos Paz con (Federico) Hoppe", lanzó Bossi en alusión al productor de espectáculos con el que prepara sus presentaciones en teatros y giras de espectáculos.

En medio de las carcajadas de todos los presentes, Bullrich pidió que "después no la carguen porque hago juego con Bossi". Ante el comentario, Canosa la defendió: "¿Sabés que pasa? La mayoría de nuestros políticos no tienen sentido del humor y tienen un nivel de inseguridad altísimo".

Bullrich siguió con las imitaciones, tratando de aprehender las sugerencias del comediante para copiar a Cristina Kirchner. "Así es Cristina, tipo sexy", deslizó, pasándose nuevamente los dedos índices sobre su pelo.