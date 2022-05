En busca de la reelección, Axel Kicillof pone en marcha obras para la tribuna

Desde el Gobierno bonaerense anunciaron con bombos y platillos el comienzo de la obra para la construcción y puesta en marcha de una planta modular de potabilización de agua. Asimismo, informaron que la obra es parte del Plan Hídrico para Bahía Blanca y Coronel Rosales, con la cual le permitirá a ABSA (Aguas Bonaerenses S.A) aumentar un 15% la cantidad de agua potable para distribuir en la zona; atendiendo el histórico reclamo de los habitantes de Bahía Blanca y de Coronel Rosales.

Ante el comienzo de una obra tan esperada por los habitantes del sudoeste bonaerense, MDZ hablo con los intendentes de Juntos por el Cambio de los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, quienes le bajaron la espuma al anuncio del Gobierno bonaerense, afirmando que es solo el comienzo. El jefe comunal del Partido de Coronel Rosales sostuvo que había otras obras de mayor urgencia para empezar. Remarcaron que el anuncio es parte del plan de Kicillof para su reelección.

Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca, se mostró esperanzado por el comienzo de la obra, dijo: “Para nosotros es significativo, se pone en marcha 1 de las 8 obras que se licitaron en su momento. Justamente hoy se cumple un año de los anuncios del gobernador y la verdad estamos ansiosos para que esto se lleve adelante”. Agregó: “Nuevamente el verano pasado tuvimos inconvenientes con el faltante de agua, seguramente el próximo también tengamos inconvenientes para la provisión de agua potable”

En tanto, el jefe comunal bahiense se refirió a la falta de respuesta por parte de la empresa estatal de agua a los reclamos del municipio: “La falta de certeza sobre la provisión de agua hace que ABSA no de factibilidades para nuevos emprendimientos; tenemos barrios que están parados literalmente, porque no hay factibilidad de agua por parte de la empresa. Ojalá a partir de ahora empiece a destrabarse esto”.

En cuanto al Plan Hidráulico para el sudoeste bonaerense, Héctor Gay afirmó: “Este es solo el comienzo. Falta todavía adjudicar las obras mas importantes. En total esta obra debería llevar unos dos años. Es significativo que por lo menos estemos comenzando una de las obras previstas, porque el tema de la provisión de agua compromete el futuro mismo del crecimiento de la ciudad”.

Por su parte, Mariano Uset, intendente de Coronel Rosales, afirmó que la obra anunciada por ABSA no llega a su municipio y aclaró: “La planta que se va a ampliar es para Bahía Blanca. Vale aclarar que Bahía Blanca se abastece de agua de dos plantas purificadoras, la que van a ampliar y por la Planta Grünbein que también produce agua para Punta Alta. Podríamos suponer, esto es lo que nos manifiestan desde hidráulica de la provincia de Buenos Aires, que contaríamos con un poco más de agua”.

Asimismo, Uset sostuvo que el gran problema que tiene su localidad no es la producción de agua, sino el transporte por el mal estado de los acueductos. Y explicó: “Tenemos dos acueductos: el Principal y el Secundario. El Secundario esta fuera de servicio hace muchos años, con lo cual el Principal no es el Principal es el único, que está roto, tienen enormes pérdidas agrabado por la falta de mantenimiento de los últimos dos años”.

Agregó, además, graficando lo que está pasando en una zona que era semidesértica por las pérdidas de agua potable: "Está cambiando la geografía de localidades intermedias, que es una zona de quintas y se han convertido en paisajes mesopotámicos con agua potable, no con desbordes de un arroyo, porque no hay ningún arroyo. Así que por más agua que produzcan supongo que tendremos más perdida de agua. No es esa la solución; la solución inmediata que estamos reclamando es la reparación del acueducto Primario y la recuperación del acueducto Secundario. Mientras tanto, si no arreglan el acueducto Primario por más que dupliquen la producción de agua potable, que está lejos de ocurrir, no habría ningún beneficio en cuanto a la cantidad de agua que le llegaría a los vecinos de Punta Alta”.

En tanto el jefe comunal de Coronel Rosales, cuya cabecera de distrito es Punta Alta, dijo: “Nosotros no pedimos un acueducto nuevo, pedimos que se repare el Principal y se recupere el Secundario. Son tres kilómetros de acueducto. El gobernador anuncio hace un año estas obras. En septiembre del 2021 se abrieron las ofertas para otras obras, que no tienen nada que ver con esto, que es para la distribución de agua y recambio de la red y todavía no se adjudicaron. Por lo que estamos lejísimo de empezar las obras y si lo ponemos en este contexto de demora todavía no se llamó a licitación para la reparación del acueducto Primario, por lo cual tenemos que pensar que para la recuperación de tres kilómetros de un acueducto que lleve el agua a Punta Alta faltan entre dos y tres años más”.

En cuanto al anuncio del comienzo de las obras para el sudoeste bonaerense, el intendente Mariano Uset fue claro: “Para mi municipio no trae ningún beneficio directo, no es un beneficio para el sudoeste de la provincia. Considerando los tiempos esto es parte del plan del gobernador para su reelección: Pero teniendo en cuenta los tiempos de ejecución lo único que puede hacer Kicillof es seguir anunciando obras, porque seguro que él no las va a ver terminadas”.