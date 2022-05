Dos guiños del FMI para no complicar más a Martín Guzmán

De alguna manera, el Gobierno no podrá quejarse del apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en esta complicada etapa política que atraviesa el oficialismo. El organismo internacional aceptó dos pedidos concretos y precisos que desde Buenos Aires le hicieron a Washington, para que la próxima misión que comenzará la semana próxima no genere más tormentas que las ya que existen: las fiscalizaciones serán virtuales y los datos de dos organismos manejados por el kirchnerismo serán analizados con la información que aporte el ministerio de Economía.

Con el primer gesto, el Ejecutivo evita que los inspectores del FMI circulen por las calles y despachos de Buenos Aires, en medio de embestidas políticas contra Martín Guzmán por, supuestamente, haber firmado un acuerdo de Facilidades Extendidas sin la autorización del Senado y criticado duramente por todo el abanico K. La peor imagen que esperaba ver el kirchnerismo, eran las fotos y videos de la circulación de técnicos del FMI por oficinas públicas, y eventualmente (como es clásico y habitual en este tipo de viajes), con economistas privados e incluso con la oposición; donde se critica abiertamente al Gobierno de turno.

Para la oposición oficialista, pensar en este tipo de imágenes sólo acrecentaría el malhumor y la ira contra el Palacio de Hacienda. La posibilidad de ejecutar la primera fiscalización del Facilidades Extendidas comprometida en la aprobación del 25 de marzo pasado de manera remota y a través de los zooms popularizados durante la pandemia pero que en Washington se abandonaron desde febrero pasado, es un guiño político del FMI al país.

El segundo gesto importante desde la sede del organismo financiero es que los datos que deban aportarse desde el PAMI y la Anses; manejados por Luana Volnovich y Fernanda Raverta; dos funcionarias que obedecen al camporismo y que, no se descartaba en el resto del Ejecutivo, debían recibir a los técnicos del FMI. La aceptación de Washington de no activar con ambas dirigentes alguno de los múltiples zooms que habrá la semana que viene, es una solución para Guzmán. No quiere decir que no habrá que mostrar los números de ambas reparticiones, sino que será el ministro o alguno de los hombres y mujeres de su equipo los que presenten los datos jubilatorios o las posiciones financieras de Anses; y se supone, que Hacienda no tendrá problemas para recolectar esos números y porcentajes bloqueados por el kirchnerismo puro y duro en las dos cajas más importantes del país.

Argentina tendrá que pasar 11 duros exámenes ante el FMI. Y es muy difícil que pueda superarlos. El escenario más probable es que antes que termine el paso del tiempo preestablecido, Argentina deba pedir un algo humillante perdón. El primero de esos exámenes será la semana próxima; y habrá dos antes de fin de año y cuatro en el 2022. El último de la etapa será en el primer semestre del 2025; y si supera todas estas instancias; recién en ese momento, en marzo del 2025, comenzará a aplicarse el acuerdo cuya carta de intención aprobó el board del FMI el 25 de marzo pasado.

Si, por el contrario, durante dos trimestres consecutivos Argentina no cumple con la mayoría de las variables comprometidas ante el FMI, el pacto caerá y el país deberá volver a llamar a los técnicos del organismo que maneja Kristalina Georgieva, para rediscutir las cláusulas y volver a cerrar un nuevo Facilidades Extendidas; pero, obviamente, en peores condiciones a los anteriores.

El período en el que Argentina será fiscalizada por el FMI abarca el primer cuatrimestre del año. Esto implica que la semana próxima, los funcionarios del ministerio de Economía y el Banco Central (más algún que otro despacho importante), tendrán que rendir examen sobre que sucedió entre abril y junio; el primer trimestre en el que Argentina tendrá que cumplir con lo pactado con el Fondo.

Los visitantes virtuales serán Julie Kozac y Luis Cubeddu. La directora adjunta para el Hemisferio Occidental y el encargado del caso argentino, controlarán las variables negociadas en el Facilidades Extendidas, el que luego será rubricado (o no) por el director gerente para el Hemisferio Occidental Illan Goldfjan.