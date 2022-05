Legisladores de la oposición piden que se modifique la Ley de Salud Mental y Adicciones

Ayer por la tarde, en el Congreso de la Nación, se realizó la “Segunda jornada de reflexión y debate: a 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones”, organizada por la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y el senador radical Mario Fiad. Durante el encuentro expusieron profesionales de la salud especializados en esta problemática, familiares de pacientes con trastornos mentales y adicciones, y Marina Charpentier, la madre de Chano, quien fue una de las expositoras y referentes de organizaciones civiles. Allí pusieron en visibilidad una problemática que no está en agenda y vulnera los derechos humanos de los que padecen estos trastornos. La denuncia es que el "Estado mira para otro lado y no quiere dar el debate porque fue una Ley sancionada a libro cerrado sin debates por la escribanía kirchnerista del 2011".

Hace unos días, la Ley de Salud Mental y Adiciones estuvo nuevamente en la agenda pública con el trágico incendio del departamento del barrio porteño de Belgrano donde vivía Felipe Pettinato, que le costó la vida al neurólogo Melchor Rodrigo. En declaraciones periodísticas Tamara Pettinato, hermana de Felipe, dijo: “Si la Ley de Salud Mental fuera de otra manera, y yo o cualquiera de las familias de los enfermos psiquiátricos pudiéramos intervenir antes y no esperar a que pase algo así, se podría haber evitado”.

En dialogo con sus compañeros de trabajo de FM Radio con Vos, Tamara Pettinato contó: “No podemos internarlo contra su voluntad y una persona en ese estado tampoco quiere hacerlo, entonces es un círculo, es muy difícil. Terminamos ayudándonos entre familias a las que nos pasó lo mismo”.

MDZ hablo con la diputada nacional Marcela Campagnoli, una de las organizadoras del encuentro, quien remarcó que en la segunda jornada escucharon a quienes están involucrados en esta problemática, “para poder trabajar en las modificaciones necesarias para que su aplicación y funcionamiento sean realmente efectivas”.

La legisladora de la Coalición Cívica recordó que la Ley de Salud Mental y Adicciones fue sancionada hace once años votada a libro cerrado. “Como se votaba todo cuando el kirchnerismo tenía hegemonía en el Congreso. No se discutió en las comisiones; fue redactada por abogados y psicólogos, sin la intervención de ninguna de las asociaciones profesionales de médicos”.

Agregó: “Lo más importante es que hay que modificarla porque no dio resultado. Lo primero que hay que modificar, es que la actual Ley no define al sujeto”. Prosiguió: “La ley empieza diciendo, 'para aquellas personas que sufren padecimientos' y un padecimiento, un sufrimiento lo tiene alguien que tiene una complicación porque perdió su equipo o discutió con un familiar y está mal por esa situación. Lo que tiene que definir la Ley es a quiénes se aplica, que son a las personas que tienen trastorno mental o comportamientos problemáticos de acuerdo a la definición de salud mental de la OMS”.

“Es decir, si no se define el sujeto, no vas a poder aplicar la Ley. Eso, por un lado, por otro lado, la Ley vigente anula los hospitales monovalentes, los específicos para cada área de la salud. Por lo que las personas que sufren un trastorno psiquiátrico, ya sea por adicciones o por una enfermedad de índole mental tienen que ser internados en hospitales generales, compartiendo habitación con quienes sufren otro tipo de patología. Por lo cual muchas veces los terminan atando a la cama para mantenerlos quietos, lo cual es terrible y contraproducente para un enfermo de estas características”.

Asimismo, Marcela Campagnoli sostuvo: “Hay que volver a los hospitales monovalentes, tenemos que definir quién es el sujeto de la Ley de Salud Mental. Tenemos que permitir que cuando es riesgoso para si o para terceros pueda ser internado, más allá de que el este de acuerdo o no. La actual Ley impide internar al sujeto sino está de acuerdo, que es lo que paso con Chano el año pasado”.

Sobre el tema de las internaciones la legisladora nacional dijo: “Muchas madres nos dicen que tienen que denunciar penalmente a sus hijos para que vayan presos, porque esa es la única forma que tienen para que los internen. Porque si ellos no están de acuerdo no los internan. ¿Se entiende la gravedad de la actual Ley?”.

En cuanto a las otras modificaciones a la Ley de Salud Mental y Adicciones que se debaten en las jornadas, Campagnoli se manifestó en contra de la conformación de los equipos interdisciplinarios como establece la norma vigente para la atención del paciente: “La Ley establece que el equipo interdisciplinario lo compongan sin jerarquías establecidas, enfermeros, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, psicólogos, psicopedagogos y psiquiatras. No puede no haber una jerarquía, sin ir más lejos cuando uno se interna para someterse a una intervención quirúrgica, hay un equipo, donde el que comanda todo es el cirujano. En estos casos debe ser el psiquiatra, porque es médico y es el único que puede darse cuenta del trastorno que tiene el paciente, puede diagnosticar y medicar en caso de una emergencia. Por eso es importante el rol del psiquiatra, que debe estar por encima del resto del equipo y eso la actual Ley no lo contempla”.

Además, sostuvo que debe capacitarse a las fuerzas de seguridad y a los familiares de los pacientes darles contención: “En las modificaciones propongo que se capacite y preparen a las fuerzas de seguridad para saber cómo tratar a una persona que padece este tipo de enfermedades, para que no vuelva a ocurrir lo que paso con el policía que perdió su vida en Capital Federal cuando fue atacado con un cuchillo por una persona desequilibrada y no supo cómo defenderse ante la agresión”.

Por otra parte, habló sobre las obras sociales: "Otro de los temas a tratar en la reforma son las obras sociales y las prepagas. La OMS define como enfermedad mental a toda persona que está encuadrada dentro de un comportamiento de trastorno mental. Y las obras sociales cubren muy someramente esta problemática, dejando casi en estado de abandono a pacientes y familiares. Las medicaciones deberían ser cubiertas en su totalidad; son pacientes que no se pueden quedar sin medicación y deben ser controlados permanentemente por especialistas”.

Sobre el tema de las obras sociales y la medicación la legisladora lo graficó con una conversación que tuvo con un psiquiatra: “Hace unos días charlando de las modificaciones con el Dr. Mega especialista en psiquiatría, sobre si están los recursos para abordar esta problemática me contestó: 'Si se desarticularan un montón de organismos que creó la Ley vigente, que no sirven para nada y los recursos se van en los sueldos de los empleados; seguramente el Estado nacional garantizaría el 100% de la medicación'". Y añadió: “Un paciente medicado es mucho más fácil de tratar, controlar y ayudar en la situación por la que están pasando”.

Finalmente, Campagnoli remarcó: “Lo importante es visualizar este tema que no está en agenda. La gente que lo padece esta muy sola y muchos sin cobertura, con un Estado que mira para otro lado. Hace unos días se logró conformar la Comisión de Salud y el proyecto de modificación lo presenté en agosto del año pasado, por lo que espero que este año se trate en la Comisión de Salud Mental”.