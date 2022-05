La inesperada alianza que se forjó entre Javier Milei y Juan Grabois

Aunque parezcan polos opuestos, Javier Milei y Guan Grabois coincidieron en la necesidad de dejar trabajar a los argentinos. y el dirigente social dijo que es importante que la sociedad sepa que Milei defiende a los manteros. Ocurrió en una entrevista televisiva en la que Grabois le hizo una pregunta al diputado libertario que lo sorprendió con la respuesta.

"Si está este conflicto entre comerciantes formales y mis compañeros vendedores ambulantes, y vos tenés que decidir si sacarlos o no sacarlos. ¿Qué hacés?", fue la consulta específica y con argumentos claros, Milei se mostró a favor de los manteros.

"No los denostaría como manteros. Serían un competidor más y vos tendrías que ofrecer un producto de mejor calidad y precio para que vayan a tu negocio y no a ver al mantero. Y si no te gusta, lo que podían hacer los comercios es lo que hicieron los manteros y tomar la calle vendiendo con menos impuestos", manifestó Milei y cuestionó que la policía intervenga en estos conflictos.

"Los comerciantes prefirieron utilizar el aparato represivo del Estado (impuestos) para usar la policía y sacar la competencia", cuestionó el libertario que aspira a ser presidente.

Cuando Milei dejó claro que el no está a favor de desalojar a los vendedores ambulantes, Grabois sorprendió con una frase contundente. "Bueno, ahí entonces tenemos una alianza táctica. Milei defiende a los manteros. Eso es una cosa importante", subrayó.

E incluso fue un paso más allá y pidió que se difunda esta información. "Hay que transmitirla a la sociedad. Porque de una lógica distinta a la mía llega a una conclusión por lo menos en la práctica parecida. Que el aparato represivo del Estado, interpretada por él de una manera y por mi de otra, no sea el que resuelve con violencia la situación de gente que se está ganando el mango laburando. Es una enormidad", explicó.

Pero el "romance" televisivo continuó y Milei se quejó de "todo el daño que se causa si vos a esa gente la dejás sin su ingreso que se gana honestamente".

"Todo el laburo de los movimientos populares es la defesa del derecho a trabajar de ese sector", finalizó pro su parte Juan Grabois sorprendiendo a más de uno por la coincidencia con el líder de derecha.