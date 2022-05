Andrés Larroque sacudió la interna del Frente de Todos con una sugestiva frase

Andrés "Cuervo" Larroque, uno de los principales voceros del kirchnerismo duro, habló sobre la interna dentro del Frente de Todos y aseguró que la unidad "no es una cuestión mágica, que se soluciona con una simple reunión".

"Hay conversaciones permanentemente. Yo no quiero profundizar en algo en lo que ya he sido claro. Más allá de las charlas y las buenas intenciones, es muy necesario que se resuelvan los problemas de fondo porque si no, no hay política social que alcance", aseguró el funcionario bonaerense.

En diálogo con Radio Provincia AM1270, Larroque se refirió a la fuerte interna dentro de la coalición oficialista y sostuvo que "no es una cuestión mágica, una simple reunión".

En este sentido, destacó que "sin la unidad no se puede y con la unidad sola no alcanza". La interna dentro del Gobierno se ha recrudecido y el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no se hablan desde hace 3 meses.

"Hay que resolver los problemas de la gente por una cuestión moral. Es muy difícil prever escenarios electorales y tampoco me parece bien hacerlo frente a gente que pasa por tantas dificultades", agregó Larroque.

Larroque es uno de los voceros del kirchnerismo duro y hace unas semanas acusó a Alberto Fernández y su entorno de "hacer operaciones de desgaste" contra Cristina, y lanzó una frase con tono de advertencia al presidente: "El Gobierno es nuestro".

Al ser consultado por las palabras de Fernández en Chaco, Larroque señaló que hay que "dotar de sentido a la unidad", algo que no se resuelve solamente en reuniones.

"Hay que resolver y alivianar las dificultades que atraviesa la sociedad, sobre todo de los sectores más postergados, pero bueno después sí en términos de pragmática política, en términos de condiciones con la situación que estamos atravesando, es difícil prever escenarios electorales", concluyó Larroque.