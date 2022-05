Los filósos dichos de Luis juez sobre Cristina Fernández de Kirchner y el Consejo de la Magistratura

El senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, reveló cómo cree que se resolverá el complejo del Consejo de la Magistratura, habló de una crisis judicial, opinó del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y catalogó al peronismo como una 'máquina electoral'.

- ¿Cómo cree que se va a resolver el conflicto del Consejo de la Magistratura?

"Si la Corte no toma la debida dimensión de la magnitud del conflicto, no para ahora sino para las próximas elecciones, y la teoría del arrebato del zafarrancho y del que 'hago lo que quiero' prevalece, que es la teoría de Cristina Fernández de Kirchner, creo que vamos a destrozar el concepto de mayorías y minorías. Va a ser muy difícil establecer cuáles van a ser las mayorías para elegir estos lugares. Pero bueno, será una decisión de la Justicia, que acataremos sea cual sea".

- ¿Estamos atravesando una crisis institucional en el Poder Judicial?

"Estamos frente a una situación que claramente ha superado cualquier límite de la prudencia, la racionalidad y la institucionalidad. Estamos ante una mujer con muchísimo poder y muy poco instrumento institucional que la frene. No respeta absolutamente nada y se lleva puesto todo. Es muy complejo. Hay que ver quién se anima a ponerle un límite a una mujer que cree que no tiene que tenerlo. Es mucho más complejo que una cuestión institucional".

- ¿Considera que la Justicia va a recuperar su independencia constitucional?

"Es un tema más profundo. Lo que tengo claro es que este Gobierno no está buscando la independencia de la Justicia, sino la resolución de las causas de Cristina Fernández de Kirchner. La discusión de la justicia, la independencia, objetividad, calidad y la excelencia no es lo que está buscando este Gobierno. Sí es un tema que deberíamos discutirlo y plantearlo pero no es lo que está buscando este Gobierno".

- ¿Confía en el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti?

"Confío en las autoridades. Las autoridades están para que uno pueda confiar. Confío en Cristina, confiaba en que ella iba a hacer lo del reglamento, lo del compromiso, lo del acuerdo y lo que acordamos en la sesión preparatoria de distribución de mayoría y minoría. Yo puedo tener un enfrentamiento con alguien que no quiere respetar la ley pero confío que en algún momento el lugar que ocupe y la centralidad y responsabilidad que tiene será más importante que el poder que pretende expresar. A mí no me gusta el modo, el estilo, la forma y los caprichos de la presidenta del Senado pero confié en que iba a actuar con equilibrio, ecuanimidad, racionalidad, que iba a ser un garante del compromiso. Bueno, nos equivocamos, me equivoqué. No lo hizo, destruyó y violó los acuerdos para quedarse con una banca más en el Consejo de la Magistratura".

- ¿Qué expectativas tiene para las elecciones de 2023? ¿Cree que la sociedad le daría una nueva posibilidad a los kirchneristas?

"Subestimar la capacidad que tiene el peronismo para reinventarse, rearticular, utilizar los recursos del aparato del Estado en procesos electorales es un acto de pecado imposible de volver a cometer. El peronismo funciona como una terrible maquinaria electoral y cuando se trata de elecciones y de la disputa de poder esa maquinaria funciona de manera que supera cualquier límite ético, freno inhibitorio y conducta de imprudencia. Por lo cual, yo creo que no hay que subestimarlos. En nuestro Gobierno, se decía con mucha contundencia que no volvían nunca más y ahora no solamente volvieron sino que volvieron peores".