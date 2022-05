La hipótesis inédita de Patricia Bullrich sobre una omisión de Javier Milei

Patricia Bullrich lanzó una interesante teoría sobre una de las críticas que viene recibiendo Javier Milei en el último tiempo: no hablar sobre las causas de corrupción que tienen como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, consideró que el economista libertario "no le da la misma importancia" a ese tema respecto de otros, como la economía.

"Creo que nosotros hemos tenido una larga lucha contra el kirchnerismo y hemos visto a lo largo de todos estos años la corrupción kirchnerista y el daño social y moral que le ha hecho a la Argentina. Creo que en ese sentido, quizás, Javier Milei piensa la política desde una perspectiva distinta y no le da la misma importancia que le damos nosotros a los hechos de corrupción", detalló Patricia Bullrich en declaraciones al canal LN+.

Para la presidenta del PRO, que Milei trate de no calificar como "corrupta" a Cristina Fernández de Kirchner pese a que reconoce irregularidades en su patrimonio, está relacionado con una cuestión meramente judicial y alejado de cualquier estrategia. "Eso sería una estrategia electoral. Desde mi punto de vista, la ética política hace incompatible que uno trate de buscar votos en un lugar y evadir hablar de otra persona. Pero no creo que sea por eso, sino que no está queriendo condenar a una persona antes de que esa tenga la condena, aunque ya las tiene en instancias altísimas", señaló.

En cuanto a declaraciones en las que el diputado libertario elogia a Cristina Kirchner y a Alberto Fernández, Bullrich solamente se limitó a no coincidir: "Son declaraciones que no son buenas para alguien que cree en la libertad y la república. La libertad es incompatible con los regímenes feudales o autocráticos".

Por otro lado, Bullrich enfatizó su rechazo al comunicado que Juntos por el Cambio lanzó la semana pasada cerrándose las puertas a Milei para un potencial ingreso a la coalición opositora: "Hoy en día tenemos que ser amplios en el marco de las ideas. Milei no fue taxativo, pero tampoco fue a favor de Cristina Fernández de Kirchner".

"Entonces, nosotros también tenemos miembros de nuestra coalición que razonan de la misma manera, que no hablan hasta que la sentencia final esté. No es un elemento para pensar en la exclusión de una persona o de una fuerza política querer esperar a la última instancia de la Justicia", añadió