La crítica de Ricardo López Murphy al polémico comunicado de Juntos por el Cambio

El diputado nacional Ricardo López Murphy cuestionó la difusión del comunicado que Juntos por el Cambio lanzó la semana pasada para expresar su rechazo a un potencial ingreso de Javier Milei, calificándolo de "desafortunado", y llamó al resto de la dirigencia política de esa alianza opositora a "establecer reglas de juego" y evitar "una lucha fratricida".

"Parte del desafortunado comunicado del otro día y un funcionamiento que no es el más adecuado son cuestiones que explican por qué teniendo todo a favor, ha habido un deterioro en la opinión pública" que afectó a Juntos por el Cambio, analizó Ricardo López Murphy durante una entrevista en el canal LN+.

Continuando con su mirada autocrítica hacia la alianza que integra, el exministro de Economía consideró "vital que establezcamos reglas de juego que nos permitan analizar la viabilidad del programa", lo cual es "crucial", y añadió: "No hay reconstrucción de confianza sin un programa muy contundente, con una narrativa poderosa y una coalición que está bien organizada, no en una lucha fratricida como la que hoy nos gobierna".

"También es fundamental un triunfo arrollador, porque sin eso no se puede hacer nada, habría un problema de gobernabilidad inmanejable", destacó.

Por otro lado, López Murphy volvió a hablar sobre los motivos que lo llevaron a votar en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y destacó que se debió a dos motivos: la transferencia de los problemas económicos al próximo gobierno y la imposibilidad de cumplir las metas acordadas con el organismo multilateral.

"El gasto, que ya era extraordinario, está creciendo arriba del 20 por ciento real. Ha sido una fiesta del gasto. Y los números fiscales están arreglados con una pirueta cosmética que no creo que puedan pasar, pero que si pasan no ayuda, porque en el próximo turno tenemos el problema. Ha ocurrido lo que yo temía, pero ocurrió más rápido de lo que me temía", manifestó.