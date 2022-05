Funcionarios y dirigentes salieron a defender a Alberto Fernández por los dichos del Cuervo Larroque

Ante las polémicas declaraciones del ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés 'el Cuervo' Larroque, más funcionarios y dirigentes políticos salieron en defensa de Alberto Fernández, al sostener que "pegarle al presidente nos hace mal a todos".

En declaraciones a la prensa, Andrés 'el Cuervo' Larroque minimizó el poder del presidente y recordó que está en ese lugar gracias a Cristina Fernández de Kirchner: "El que fuerza la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina es el presidente, sin ningún tipo de duda". Y añadió: "Nosotros constituimos esta fuerza política y lo convocamos a Alberto. Nosotros no nos tenemos que ir", dando a entender que es el presidente el que debe dar un paso al costado.

Uno de los que se puso la camiseta presidencial fue el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray: "Cada uno se tiene que ocupar de lo que se debe ocupar, todos no podemos opinar de todo, cada cual tiene que opinar de lo que le corresponde".

uD83DuDC49 #Argenzuela | uD83DuDCF1uD83DuDDE3? "Hay un gran desorden y le corresponde a @alferdez poner las cosas en su lugar", @fernandogray a @rialjorge uD83DuDCF2 https://t.co/ir13n1z8sN pic.twitter.com/trQCiJvHjv — Radio 10 - AM 710 uD83DuDE37 (@Radio10) May 3, 2022

"No se puede gobernar bien si no se cumplen los mandatos. Pegarle a un Presidente nos hace mal a todos, no nos favorece en absoluto, no es una buena imagen. Las declaraciones de Larroque van en contra de los argentinos, no se pueden permitir estas cosas", aseguró Gray en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido, consideró que "a mi me preocupa discutir como bajar la inflación, la inseguridad, mejorar la educación, discutir políticas publicas que es lo que nos falta", y sentenció: "Hay un gran desorden y le corresponde a Alberto Fernández poner las cosas en su lugar".

Otro dirigente que defendió a Fernández fue Luis D'Elía, quien en los últimos meses tomó partido por el presidente en las internas del Frente de Todos: "Larroque tiene que callarse la boca y laburar. Me acuerdo cuando en Guernica (la toma de terrenos a mediados del 2020) 4.000 policías sacaron a los tiros a los pobres bajo su administración. Me llenó de vergüenza. Todos lo cuidamos cuando se mandó semejante macana".

Asimismo, el dirigente social consideró en su editorial de Radio Rebelde que el presidente "es un buen tipo" al cual "jamás lo vi enredado en temas de corrupción", un tiro por elevación a las causas judiciales contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los funcionarios más cercanos a ella.