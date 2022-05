El “amiguismo” de Alberto Fernández con sus ministros y la difícil tarea de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio

En la octava edición de la Mesa del Poder, Marcelo Arce, Rubén Rabanal y Alejandro Cancelare analizaron la difícil tarea que tendrá Patricia Bullrich de reconducir a Juntos por el Cambio pensando en 2023, si los “halcones” del movimiento le ceden el liderazgo de la coalición opositora. Por otra parte, los periodistas se adentraron en la interna del Frente de Todos, donde Alberto Fernández se deberá “amigar” con sus ministros “no albertistas” para reconducir el control gubernamental del país.

En esta ocasión, el invitado del poder fue Luis Juez, senador nacional de Juntos por el Cambio por Córdoba. El legislador manifestó que todavía la oposición “no tiene planes de gobierno'' y que, de ganar en 2023, deberán hacerse cargo de los problemas que viene arrastrando la gestión presidencial de Alberto Fernández. Además, el senador nacional apuntó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al no cumplir con su rol en el Senado, generando “miedo entre los camaristas y las instituciones del Estado”. También, criticó a la “Justicia garantista” que solamente favorece a los políticos y no al ciudadano común.

La Justicia es para unos pocos

Luis Juez definió el ambiente en el que vive el Senado como "de miedo". Así relató que a Cristina Fernández de Kirchner tanto la casta política como las instituciones del Estado le tienen miedo. Y contó cómo es el giro de las relaciones de la vicepresidenta: “Se maneja con una impunidad que nunca lo he visto. Ella empatiza con aquellos que les agrada. De hecho son tres senadores y los demás no existimos para la vicepresidenta. A veces se retira del recinto y regresa al momento de votar. Nadie se anima a decirle, usted no puede hacer eso”, comentó.

El legislador cordobés había judicializado la designación realizada por el Senado para el Consejo de la Magistratura luego de que Cristina Fernández de Kirchner dividiera en dos al bloque del Frente de Todos de esa Cámara. Esta estrategia le permitió al senador oficialista Martín Doñate ocupar un lugar en el organismo que controla y designa jueces, entre ellos los federales, al transformarse su espacio en la segunda minoría de la Cámara Alta. Juez apuntó contra la Justicia y la impunidad de la vicepresidente por actuar fuera de la ley. “La víctima es la democracia; el Estado estafó al ciudadano. Desde mi experiencia, la Justicia es dubitativa y flexible con los políticos. Pero es inflexible con el ciudadano común que no tiene poder”, sentenció.

Alberto Fernández maneja a contramano al peronismo

El presidente sigue padeciendo cada vez más serios problemas dentro del Frente de Todos al no ser el “gran conductor” que siempre el peronismo demandó y necesitó para marcar su rumbo político. Por esta razón, Alberto nuevamente quedó desprotegido entre sus pares del PJ en 4 hechos puntuales que ocurrieron entre el domingo 1° de mayo y el 2 del corriente.

Por un lado, el Día del Trabajador tuvo dos particularidades a destacar: en primer lugar, las organizaciones piqueteras se hicieron oír tanto en la Capital Federal como en las provincias del interior del país, donde cientos de personas le reclamaron al Gobierno nacional por “trabajo genuino y mayores beneficios para aquellas personas que gozan de las asignaciones sociales”. En segundo lugar, el reclamo de gobernadores peronistas y de Juntos por el Cambio fueron resonantes en plena apertura de sesiones ordinarias legislativas. Entre esos mandatarios provinciales, el que más llamó la atención fue el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que le pidió al presidente por mayor seguridad por medio de las fuerzas armadas para combatir al narcotráfico y que los subsidios nacionales sean equitativos para todas las provincias para terminar con los beneficios tarifarios que tienen los vecinos del AMBA.

Por otra parte, Alberto Fernández está sufriendo “la no conexión política” entre sus funcionarios de gobierno, que no son albertistas, y responden directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Entre esos ministros de La Cámpora, Eduardo “Wado” de Pedro, tuvo otra vez un rol privilegiado en su gira por Israel, con armado y cobertura casi presidencial. La semana pasada se reunió con el presidente para contarle qué había hecho en su travesía por ese país junto a gobernadores y funcionarios. Fue en Israel donde el ministro del Interior levantó la polémica por el anuncio del proyecto para nacionalizar el control del agua que tuvo el rechazo de gobernadores de Juntos por el Cambio. No quedó clara la estrategia del ministro al lanzar ese proyecto legalmente imposible, al punto que algunas fuentes afirman que el funcionario actuó improvisando, “algo que le puede salir muy caro si quiere llegar a ocupar un lugar PASO 2023 como representante de Cristina". Hoy la relación de De Pedro con el presidente es “fría y puede ser más distante aún con el correr del tiempo”, si el ministro es la carta ganadora de la vicepresidenta.

Alberto Fernández le pidió a Juan Manzur, gobernador en uso de licencia de Tucuman y jefe de Gabinete, que “no descuide su trabajo” y que retome las reuniones de Gabinete después de más de seis meses sin haberse reunido. Por esta razón, el miércoles comenzarán las reuniones, pero la incógnita aún sigue siendo si Alberto Fernández las presidirá para levantar su perfil del "conductor del Ejecutivo” ya que le quedan 19 meses como presidente y debe generar alguna esperanza sobre todo en el electorado decepcionado después de haberlo votado.

La difícil tarea de Patricia Bullrich que depende de los "halcones" de Juntos por el Cambio

Mauricio Macri cree que tiene grandes oportunidades para candidatearse en las presidenciales del 2023. Debido a la crisis interna de la oposición, sin tener en claro sus metas, sin comunicar un plan de gobierno y sin definir su líder electoral para el año que viene, la figura de Javier Milei se acrecienta día tras día y puede ser el desencadenante de la migración del electorado disgustado con el Frente de Todos y con Juntos por el Cambio, a que formen parte de las filas del nuevo movimiento libertario.

La Mesa del Poder analizó la figura de Milei como un personaje político y social que cumple el rol de ser “una salida de emergencia” para una sociedad desesperanzada que busca un gran conductor, que transite al país por lugares “no tan peligrosos”. Sin embargo, las medidas que pretende el diputado nacional para controlar la economía parecen ser “utópicas y catastróficas” para la Nación. Por esa razón, sin tener el prejuicio de estereotipar a los seguidores del “movimiento libertario”, los periodistas argumentaron que las nuevas fuerzas políticas que se pondrán a disposición de Javier Milei en 2023 son “oportunistas del poder”, porque pertenecen a sectores del menemismo y el radicalismo que han sido expulsados de estos movimientos al no cumplir con las expectativas necesarias de sus dirigentes. Por ende, el movimiento político libertario aglutinará a sectores “oportunistas del poder” y a un “grupo de personas” que necesitan soluciones políticas que no encuentran con las dos fuerzas políticas mayoritarias del país.

