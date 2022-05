Faltante de gasoil: en Mendoza hay preocupación y culparon a Nación

La situación del faltante de gasoil parecía ir normalizándose de a poco. Si bien el tema viene desde marzo, esta semana las estaciones de servicio (sobre todo YPF) volvieron a sacar los carteles anunciando que cargan "solo naftas". Como agravante de la situación se suma que ya ni siquiera hay Infinia Diesel, combustible que antes se conseguía facilmente en esa petrolera. En Mendoza manifestaron su preocupación respecto a la situación.

"Que te falte cualquier bien, es para estar preocupado. Si te falta gasoil, que es un insumo básico para la producción, el transporte y para el país en general, es preocupante. Nosotros acá en Mendoza tenemos cerca la refinería y hay racionamiento del combustible, imaginemos que puede estar pasando en otras provincias", dijo el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié este viernes.

"Hay múltiples factores que influyen, las soluciones dependen del país. No tenemos gas suficiente porque no se hicieron en tiempo y forma los gasoductos en Argentina, la última vez que se construyó uno fue hace 40 años. Estamos usando ahora el gasoil como generador térmico para el invierno, pero es una frazada corta. Y no se importa más porque no tenemos más dólares", agregó Vaquié.

Sobre los sectores que especulan con el faltante de combustible, indicó: "Siempre aparecen los especuladores, cuando falta un bien, ellos nunca faltan. Pero ese no es el problema de fondo, estoy seguro que hay gente que especula, pero el problema está en otro lado".

Por último, sostuvo que los problemas económicos que tiene Argentina, entre ellos el mencionado, corresponden exclusivamente al Gobierno nacional y a los conflictos que tiene actualmente políticamente el país. "Vivimos en una economía que hace años que no funciona. Tenemos desequilibrios muy grandes y con una inflación que hace que no se pueda solucionar nada. La situación económica tiene un trasfondo político muy fuerte, hay que tomar decisiones y aguantarselas, pero no las toma ningún Gobierno. La inflación sigue creciendo y este año será mucho mayor a la del año pasado".