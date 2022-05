Manuel Mosca: denuncian la falta de avances en las causas por abuso sexual

"¿Ustedes conocen a algún funcionario público que tenga cinco denuncias penales por abuso sexual?", se pregunta Claudia Gatti, la abogada que representa a Marina Cattaneo, una de las presuntas víctimas de Manuel Mosca. "Parece que a nadie le preocupa que el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires haya cometido semejante salvajada en el mismo despacho de la presidencia", denuncia indignada la abogada que no escatima esfuerzos para que la Justicia avance en estas investigaciones. "El presidente de la Cámara de Diputados brilla por su ausencia, así como las comisiones de protección de los derechos de la mujer, y la comisión de justicia".

La abogada hace hincapié en la rapidez con la que diversos funcionarios judiciales desestimaron las denuncias presentadas en contra de Manuel Mosca en diversas oportunidades: "Hay dos causas en las que también Mosca estuvo imputado por el delito de abuso sexual. En la de Mar del Plata, el fiscal pidió archivar la causa diciendo que no había elementos que le permitieran avanzar en la investigación, como si la víctima hubiera decidido denunciar así porque sí algo que le había pasado, y misteriosamente el fiscal general de Mar del Plata también encontró que no había elementos como para profundizar la investigación y confirmó el archivo de la causa. Es vergonzoso lo que hizo tanto el fiscal, como el fiscal general de Mar del Plata. Lo mismo ocurrió con la causa de Mar del Tuyú, donde el fiscal lo primero que dijo fue que había que decretar la prescripción de la acción, pero lo hizo con una premura absoluta".

La letrada no duda en señalar que las únicas causas que avanzaron contra Mosca, son aquellas cuyo fuero no pertenece a la provincia de Buenos Aires, en donde éste ocupó el cargo de presidente de la Cámara de Diputados: "Solamente el juzgado criminal y correccional de la Capital Federal nº 52, secretaría nº 60 fue el único que no sólo lo investigó, sino que lo procesó, y la cámara criminal y correccional de Capital Federal sala nº 7 confirmó el procesamiento, y elevó la causa a juicio. En las demás causas, Mosca directamente no fue investigado".

Ante estas diversas denuncias, lo que indica la abogada es que falta una mirada global por parte de la Justicia que permita que, en vez de investigar cada hecho aislado, analice las conductas de Manuel Mosca a través del tiempo, de forma que se pueda apreciar que existe un hilo conductor que las une: "Vamos a pedirle al Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires un investigador ad hoc a los efectos de establecer una investigación especial, porque no podemos tener todas estas causas desparramadas y que nadie quiera atar el hilo conductor, nadie quiera hacerse cargo de investigar a Mosca".

Continúa Gatti: "Para mí resulta absolutamente relevante, hay un denominador común que es el uso de la violencia por parte de Mosca al respecto de las víctimas, tanto violencia física como psicológica. Entonces, si el fiscal no tiene las cuatro causas a mano, no puede hacerse una idea de a quién tiene enfrente".