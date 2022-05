La decisión de la India que podría "traer" más dólares a la Argentina

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, celebró una decisión de India que beneficiaría al Gobierno argentino, necesitado de dólares que permitan fortalecer las escuetas reservas en el Banco Central.

"A Argentina se le abre una gran oportunidad para aumentar fuerte sus exportaciones. Ayer hubo una primera novedad muy positiva, de muchas que se irán dando", aseguró el economista.

Burgueño explicó que India, que es uno de los mercados más cerrados del mundo, ayer eliminó los aranceles para la importación de al menos 20 posiciones arancelarias de alimentos. Esto significa que a un exportador argentino le saldrá un 35% menos exportar a ese país asiático.

"Algunos de los alimentos que no tendrán impuesto son los aceites (casi de todo tipo de ellos, de girasol, de trigo, mezcla, de maíz), la miel, las harinas (de trigo, me maíz), algunas carnes (India con la carne es muy particular), etc", enumeró el especialista.

Luego se detuvo en los aceites, de lo que Argentina es un gran productor a nivel mundial. "Me dijeron que solamente este año, esa decisión equivale a tener entre mil y 2 mil millones de dólares más. Y además, tenemos aceite como para abastecer el mercado", manifestó.

"Esto quiere decir que vale 35% menos en dólares exportar a la India. Eso es una gran oportunidad, porque exportarían a un valor menor y se volverían muy competitivos. La verdad es que se puede llenar India de aceite argentino", celebró.

De todos modos, Burgueño alertó que ante esto probablemente comience a faltar aceite dentro del país, entonces "habrá que ver qué decisión tomamos como país, los 2 mil millones de dólares que necesitamos como el aire o empezar a bombardear al exportador de aceite".

"Ese monto es para este año, el que viene se puede duplicar y consolidarnos así como exportadores de aceite a India, sin depender tanto de China, que es el principal comprador, o Estados Unidos", concluyó.