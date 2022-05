Fiesta en Olivos: los papás de Solange Musse apelaron el rechazo a ser querellantes

Pablo y Teresa, papás de Solange Musse, la joven que murió de cáncer durante la cuarentena estricta sin poder recibir visitas de sus familiares, junto al abogado Alejandro Sarubbi Benitez, apelaron el rechazo a ser querellantes en el marco de la causa por la fiesta en Olivos, ocurrida el 14 de julio de 2020, y que está a punto de cerrarse luego que el juez Lino Mirabelli decidiera homologar los acuerdos económicos arribados entre Alberto Fernádez y Fabiola Yañez con el fiscal Fernando Domínguez, por 3 millones de pesos que serán destinados al instituto Malbrán.

Consideraron que la decisión de rechazarlos como querellantes fue “ errática, obtusa, escuálida y arbitraria”.

Además plantearon la nulidad absoluta e insanable de lo decidido por el magistrado ante la “manifiesta ausencia de motivación advertida en este caso” ello porque la posición de la víctima deviene incontrovertible, sostuvieron.

Sin dejar de mencionar, agregan, que a pesar de verse afectado en este caso un bien jurídico de naturaleza macro social, “la salud pública”, en lo personal “recae en nuestras cabezas un perjuicio -daño- directo tal como quedó explicado al momento de haberse promovido la solicitud encaminada hacia la admisibilidad de nuestra posición de víctimas y por ende querellantes particulares”.

En el escrito de apelación además pidieron que oportunamente se convoque a los querellados (es decir el presidente, su mujer y los invitados a la fiesta) a indagatoria, se dicten medidas cautelares y se disponga la elevación a juicio oral.

Recordemos que tanto los padres de Solange, como el abogado Sarubbi Benítez y la fundación Apolo solicitaron ser querellantes y se les rechazó. Uno de ellos además solicitó en dos oportunidades ser amicus curiae y tampoco obtuvieron buenas respuestas de la Justicia.

Si no se revierte la situación la causa podrá ser cerrada ya que el fiscal prestó su consentimiento por lo que no apelará la decisión del juez, y al no haber querellantes no hay mucho más por hacer.