El duro vaticinio sobre la inflación que dio un exdirector de la Anses

El economista Diego Bossio aseguró este jueves que el 2022 puede culminar con una inflación en torno al 72%. Además indicó que esto traerá consecuencias muy duras para el crecimiento del país.

"La inflación anual será del 72% en 2022. Siendo tan alta, los pequeños comerciantes, los que producen, los trabajadores, acortan los plazos de compra. Hoy, un billete de $1.000 en cuatro meses pierde $200 de poder adquisitivo. Lo mismo le ocurre al salario", sostuvo el exdirector ejecutivo de la Anses.

Además, consideró que las economías con inflaciones altas "son muy complejas, muy difíciles para el día a día", a la vez que añadió: "Por ende, las soluciones también son complicadas".

"Un nivel de inflación como el actual compromete el crecimiento. La Argentina se recuperó fuertemente el año pasado y ahora empieza a haber cuellos de botella", advirtió.

Bossio evaluó que el "principal problema" del país "es político" y dijo: "Si no se ordena la política, no se podrá ni siquiera abordar la inflación, que necesita un tratamiento a largo plazo".

En declaraciones al programa "Sin relato", que se emite por AM 990, el ex funcionario sostuvo también: "No hay forma de anunciar un programa económico si no se explicita. La gente tiene que creer en un plan, en las decisiones que se van a tomar".

Pero aclaró: "Cuando la autoridad de quienes toman decisiones está totalmente socavada por la oposición, que lo único que hace es discutir y no proponer nada positivo, y por un oficialismo que tiene una visión muy distinta entre los principales líderes, es muy difícil hacer algo".

En cuanto a la escasez de divisas, comentó: "Sin dólares, no hay forma de comprar insumos y se perjudica a la industria. En el período 2003/2007 se creció porque había dólares".

"Ahora, la Argentina también los tiene, tanto formales como informales. ¿Por qué no están en los gasoductos, en los puertos, en mejores autopistas?. Tenemos que hacer un gran replanteo de la política, que no está generando la confianza suficiente en la Argentina", concluyó.