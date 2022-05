El intrépido video de La Cámpora que deja pésimo a Alberto Fernández

La Cámpora encontró la forma de marcarle a Alberto Fernández su debilidad sin tener que atacarlo frontalmente. A través de un video compartido en las redes sociales, recordaron al expresidente Néstor Kirchner quien el 25 de mayo del 2003 asumía como presidente. En esas imágenes se esconde una crítica a la gestión actual.

En concreto, se subraya la postura que tenía Néstor Kirchner frente al FMI y se vuelve a abrir la herida que se abrió en el Frente de Todos durante el tratamiento en el Congreso del acuerdo con el fondo.

Néstor Kirchner: siempre de pie, siempre luchando, siempre peleando por la Patria. pic.twitter.com/hUDvmNrwmP — La Cámpora (@la_campora) May 25, 2022

"Nosotros nos pusimos firmes. Le dije chau al Fondo Monetario Internacional. Para nosotros era una locura seguir haciendo las políticas del Fondo en el país. Una locura era seguir llevando a la argentina a los niveles que se la llevó por esas políticas dependientes", asevera Néstor Kirchner en su discurso.

"Dicen que yo me peleo mucho y no es que yo me peleo mucho, es que negocio poco con ciertos intereses. Hay algunos intereses que me quieren ver de rodillas y yo voy a honrar el juramento ante el pueblo argentino. Siempre de pie, siempre luchando siempre peleando por la patria", concluye mientras se muestran imágenes junto a Hugo Chávez y Fidel Castro, entre otros.

En contraste con la actualidad es notorio. El presidente Alberto Fernández defendió abiertamente la necesidad de llegar a un acuerdo con el FMI para restructurar los pagos de la deuda que el país contrajo durante el gobierno de Mauricio Macri. Para La Cámpora el camino a seguir era otro y llamaban a rechazar ese acuerdo. Incluso, votaron en contra del memorándum de entendimiento en ambas cámaras.

A pesar de que se está intentando mostrar un mensaje de unidad y que el sábado pasado se realizó un gran encuentro peronista en Mendoza intentando cerrar las heridas en el Frente de Todos, es evidente que la agrupación que lidera Máximo Kirchner dejó de referenciarse en el actual Gobierno.