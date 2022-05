La inesperada candidata que podría presentarse en 2023

Si hay algo que caracteriza a Marcela Campagnoli, diputada Nacional de Juntos por el Cambio y referente de la Coalición Cívica, es ir directo al hueso, diciendo lo que piensa y no, como hacen otros, “lo políticamente correcto”. Algo que queda plasmado en las sesiones de la Cámara Baja, como a la hora de enfrentar a los micrófonos de los periodistas.

En la charla con MDZ, la legisladora nacional por la Coalición Cívica de Juntos por el Cambio se refirió a Elisa Carrió y su posibilidad de ser candidata en las próximas elecciones. Negó que el mayor frente opositor esté al borde de la ruptura, y se habló de las mesas de trabajo para no cometer errores si son Gobierno en el 2023. Sobre el Gobierno nacional dijo que no tiene rumbo y que por sus problemas internos se parecen al dúo Pimpinela. Del fenómeno Javier Milei, Marcela Campagnoli opinó que es "muy peligroso" y que "puede ser para el país una persona que no genere consensos, no discute ideas y descalifica permanentemente". Con respecto al expresidente Mauricio Macri comentó que se mete en el escenario porque ve que estar disputando candidaturas puede debilitar la unión.

La primera parte de la charla fue sobre Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica, y si cree que va a ser candidata el año que viene. Sobre esto, Marcela Campagnoli manifestó: “Yo la veo a Lilita siempre con fuerza de ser candidata, pero nunca desde un lugar del porque ella lo quiere, si no si es necesario. Y si es necesario va a ser candidata en el lugar que sea necesario para que sea candidata”.

“Si vos me preguntas si Lilita quiere ser candidata, mi respuesta es no. Se jubiló justamente para retirarse, para estar más tranquila. Está en su vocación republicana. Es tal su compromiso con las instituciones y con el país, que ella siempre camina y está permanentemente mandándonos proyectos o ideas para que redactemos proyectos por su compromiso y necesidad de que el país salga para adelante. O sea que si tiene que ser candidata, lo va a ser”, afirmo la diputada nacional.

En cuanto a si corre peligro la unidad del mayor frente opositor, Marcela Campagnoli fue tajante con su respuesta, afirmando que son cosas que solo ve el periodismo: “El peligro de que Juntos por el Cambio se rompa lo veo únicamente en las notas periodísticas. No tiene nada que ver con la realidad, las mesas de Juntos por el Cambio se reúnen periódicamente en excelente armonía. Por supuesto somos cuatro partidos distintos, podemos tener diferencias en algún punto, pero que se subsanan estableciendo criterios".

Sin esquivar la pregunta, la referente de la Coalición Cívica habló sobre las disimilitudes y tiró algún que otro palo: “Obviamente va a ver diferencias porque hay varios presidenciables en esa mesa y todos quieren medirse para el año que viene. Cosa que para mí es un error; las candidaturas se van a definir entre marzo y mayo. Se ve que hay algunos que les gusta medirse ahora, cuando tenemos que estar todos preocupados por los grandes problemas que tiene la Argentina y como construimos los consensos para solucionarlos”.

Y aclaró: “En las mesas de Juntos por el Cambio, en la nacional, en las provinciales, en las locales y en las mesas de trabajo hay representantes de cada una de las cuatro fundaciones que integran cada partido se trabaja en consonancia y se trabaja bien. Y la verdad es que molesta leer en los diarios permanentemente, como queriendo chicanear con que Juntos por el Cambio se rompe. Puedo asegurar que estamos perfectamente convencidos de la necesidad de la unidad, perfectamente convencidos que nos unen muchas mas cosas que las que nos pueden diferencias y trabajamos para eso”

En cuanto a los rumores de ruptura por condicionamientos impuestos por algunos sectores, especialmente del radicalismo, la legisladora de la Coalición Cívica expresó lo siguiente: “Los hermanos radicales a veces tienen sus cosas, viven de la interna. Acordate que, en Gualeguaychú, había un gran sector del radicalismo que quería ir con Massa. Así que es posible que haya varios radicales que quieran cortarse solos. Acá lo que prima es un partido que va a internas y obedece mas haya de las apetencias que puedan tener cualquier militante de un espacio”

Sobre las declaraciones “rupturistas” del presidente del radicalismo, Marcela Campagnoli afirmó: “Morales está en la mesa nacional y es totalmente consciente de la necesidad de la unidad y de que el radicalismo solo no llega a ningún lado. Es más, ninguno solo llega a ningún lado”.

Sobre el Gobierno nacional, la diputada opositora indicó: “Es un Gobierno sin rumbo, donde se ve a esta suerte de dúo Pimpinela presidencial que han armado más preocupado en dirimir sus internas que en gobernar el país”. Y añadió: “La vicepresidenta se olvida que su cargo es solo para presidir el Senado y reemplazar al presidente en caso de ausencia. No es para meterse en las decisiones y en la conformación de los equipos del gabinete. Con su accionar, Cristina Fernández de Kirchner le ha serruchado el piso al presidente, quitándole la poca credibilidad que tiene”.

Marcela Campagnoli también remarcó que la responsable de este desastre es Cristina Kirchner desde el momento que armó la formula presidencial: “Lo único que hace es esmerilarlo permanentemente. Es un presidente sin poder, debilitado, nadie le cree. Ni siquiera sus propios ministros. Estamos frente a un desgobierno, sin diálogo interno que genera una falta de credibilidad que es el mayor problema que tenemos. La falta de credibilidad de quienes hoy encabezan el gobierno no le da confianza a nadie ni para invertir, ni para prestarnos dinero. Un desastre por donde se lo mire. Es el peor Gobierno que ha tenido la Argentina desde la vuelta de la democracia”.

El apresuramiento de cerrar puertas y cómo mejorar Juntos por el Cambio

En cuanto a la aceleración de Juntos por el Cambio de cerrarle la puerta a Javier Milei, Marcela Campagnoli dijo: “Yo creo que es un terrible error de la mesa nacional, en la que estaban todos. Patricia Bullrich también estaba en esa reunión, aunque llegó tarde, pero cuando salió el comunicado ella estaba. Es un terrible error ponerle nombre y apellido de alguien que ni siquiera quería entrar a Juntos por el Cambio y que manifiesta sus claras diferencias".

Y añadió: “Si me parece bien que cualquier integrante nuevo tenga que contar con el consenso del resto de los socios. Pero poner un nombre fue un error, yo puedo coincidir con algunas ideas de achicar el estado, de tener un estado fuerte, más pequeño y eficiente. Pero a lo que no adhiero y creo que es un error y que tenemos que vacunarnos contra esas cosas es la discriminación permanente del otro. Y para construir consensos necesitas dialogar, necesitas del dialogo para gobernar, ¿cómo va a ser Milei con dos diputados que tiene hoy, ponele que el día de mañana tenga cuarenta, si ganara una presidencial para gobernar? Es el mismo quien se auto boicotea, las descalificaciones no ayudan y no construye los consensos necesarios para hacer las reformas. La pregunta es: ¿Milei piensa gobernar por decreto o piensa gobernar cerrando el Congreso?, eso es lo peligroso. Seamos vivos, sepamos ver a quien le es funcional un fenómeno como el de Milei”.

Por otra parte, la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, se refirió a que significa mejorar el mayor frente opositor, sostuvo: “Yo creo que mejorar Juntos por el Cambio es establecer mesas de trabajo, que lo estamos haciendo para tener de antemano un plan integral. Cosa que no hubo en el 2015 y los errores cometidos poder superarlos con gente idónea y capaz. Por eso son tan importantes las mesas de trabajo por las diferentes temáticas que abordan. Poder sacar programas consensuados con las cuatro fuerzas. Acá lo importante es saber que estamos de acuerdo para implementar los programas, para que después nadie quiera sacar los pies del plato. Por eso tenemos que estar de acuerdo en el que y en el cómo”

Macri y el segundo tiempo

La última parte del dialogo con MDZ fue sobre el regreso a la centralidad política del expresidente Mauricio Macri y sus chances de ser nuevamente presidente. Sobre este tema, Marcela Campagnoli señaló: “Yo creo que Mauricio Macri tiene todo el derecho de presentarse. Además, tiene el liderazgo y tiene experiencia. No creo que sea el momento ideal, a mí a Marcela Campagnoli no me gustaría. Si no estaríamos siempre saltando de Cristina Kirchner a Macri y de Macri a Cristina Kirchner y creo que eso no nos favorece como país".

“Mas allá de que él tiene todo el derecho y los méritos para presentarse. Creo que el irrumpe nuevamente porque percibe que a esta altura disputar candidaturas puede socavar la firmeza de la unión. Creo que quiere preservar eso y si se presentara se dirimirá en una PASO, obviamente”, finalizó la legisladora.