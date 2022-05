Intendente radical acusa a los referentes de Juntos por el Cambio de "vedetes" e "irresponsables"

Gustavo Posse está tranquilo y, a la vez, asombrado por lo que está pasando en “Juntos por el Cambio”, que según él, provoca “desazón en la gente que ya no aguanta más el pésimo Gobierno del Frente de Todos”. En ese sentido, acusó a la oposición de creer que “ya ganamos, y por eso surgen los vedetismos para ver quién será el candidato”.

También el intendente de San Isidro, que ya avisó que volverá a competir en la interna de la UCR el año próximo, dice que no se pueden realizar promesas que después "no se podrán cumplir", como rebajas masivas de impuestos o reformas estructurales sin tener el consenso político necesario.

A propósito, denomina al espacio “Juntos por el Cambio”, y no Juntos, como se terminó llamando en la última elección en la provincia de Buenos Aires. Encuadrado en la “ancha avenida del medio” del espacio opositor, se siente muy cómodo con candidatos como Horacio Rodríguez Larreta o Facundo Manes. “Aunque sean de espacios diferentes, tienen experiencia en lo que hacen”.

“Una vez que ganemos, si lo hacemos, tenemos que consolidar un acuerdo con el 70% de la dirigencia política para progresar en las transformaciones que hacen falta”, indicó, en clara coincidencia con el mensaje de Horacio Rodríguez Larreta.

“Lo que veo en Horacio Rodríguez Larreta es a una persona muy preparada y convencida, un ejecutivo que demostró que se puede gestionar y transformar. También tomo en cuenta la voluntad transformadora que expresa Facundo Manes, con una experiencia privada y científico universitario. Y es una persona que quieren escuchar personas con mucha nivel de influencia en cada lugar y convoca a muchísima gente”, dijo.

A continuación, lo más importante de la extensa entrevista que Posse brindó a MDZ:

¿Te censaron?

Si, muy bien. Creo que no llegaron a cesar a todos los vecinos. Pero creo que en esta oportunidad sí se necesita una revisión muy exhaustiva por la extrema desconfianza que hay por la cantidad de habitantes que declaran algunos municipios y la cantidad de gente que va a votar. Hay una desproporcionalidad entre los votantes y la cantidad que dicen tener muchos municipios.

La sociedad tiene mucha angustia, desesperanza, y no cree demasiado en la clase dirigente. ¿Vos lo notas también?

Hay tristeza, melancolía… en todos los sectores. Pero en los sectores medios es donde más se ve, porque caen a la pobreza a pesar de haber trabajado toda la vida, aportado, y confiando en la educación de sus hijos. Hay un sentimiento muy fuerte de desesperanza y hay que agradecer mucho que la gente siga siendo tan comprensiva.

Pero lo que más exaspera es la falta de respuestas por parte de la dirigencia que uno puede calificar de “racional”, que no cree en salidas milagrosas ni en relatos. Esos políticos y esos dirigentes no han sabido, tampoco, encontrarle una solución a la gente. Y parece que todo se juega a ganar una elección, a ¿quién es el mejor candidato?... Como si ya hubiesen ganado.

El ya ganamos es el problema más serio de la oposición seria. Es una irresponsabilidad de Juntos por el Cambio pensar que ya ganamos, que lo único que se necesita es tener un buen candidato, pero no importa el proyecto ni nada.

El se gana lo mismo, que en el único lugar que puede pasar es a nivel nacional porque hay ballotage, porque en la Provincia de Buenos Aires esto está mucho más discutido, lleva a un vedetismo de los principales dirigentes que pone en riesgo a la confianza pública.

Pero a medida que avanza la discusión interna ingresan cuestiones personales y de perfiles que ya ponen en riesgo la continuidad o la existencia misma de Juntos…

Realmente no vi nada de eso. Tampoco vi nada de cuestiones personales que puedan influir en una ruptura de Juntos por el Cambio. Pero sí hoy se debería estar trabajando en cuestión de los contenidos (algo de eso se vio en La Matanza el viernes último), informando lo que proponemos durante lo que queda de mandato del actual Gobierno y lo que haremos apenas asumimos, si lo hacemos, en diciembre de 2023.

¿Se cumplirá con la ley orgánica del IPS? ¿Se cumplirá con las demandas del campo? ¿Se bajarán los impuestos?... Porque se dicen muchas cosas con mucha liviandad en campaña pero después, cuando asumimos, no podemos hacer nada.

¿Se trabajará con lo establecido en la Constitución Nacional tras la reforma de 1994 cuando se determinó la autonomía municipal?... En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es por demás injusto lo que pasa, porque el Gobierno bonaerense no da un servicio, no provee nada a la gente.

Yo vivo en un lugar donde es cero lo que la Provincia le brinda a mis vecinos. Con este y con los otros gobiernos.

¿No exageras?... Brinda Justicia, Seguridad, Salud…

¿Adónde pasa esto?... A la Justicia le falta nombrar a la mitad de los jueces. Los patrulleros… acá son municipales. Si ni siquiera pueden llenar un patrullero y sacan avisos para poner civiles arriba de los patrulleros.

¡La Educación! La gente ya no confía en la educación pública. Salvo los que no pueden acceder a una cuota deben ir a la educación pública. La mayoría de los padres se esfuerzan por demás para darle una educación digna a sus hijos y los mandan a los colegios de administración privada, aunque los maestros ganen lo mismo que en los colegios públicos. La regularidad educativa es otra, completamente.

Es increíble que acá, en provincia, se pagan dos impuestos, el municipal y el provincial urbano, mientras que en CABA pagan uno solamente. Hay que unificar todo en uno, y que el municipio administre todo, con el impuesto automotor incluido.

¿Por qué nunca te propusiste ser candidato a gobernador?

No soy gobernador porque soy intendente. Me dedico a full a esta gestión de Gobierno. Por eso no soy gobernador. Siento amor por San Isidro y por la provincia, tenemos mucho diálogo con otros intendentes, con los representantes rurales y agrarios, las cámaras industriales y productivas, pero todavía no decidí si ya es el momento para salir a dar esta discusión en la provincia.

¿Crees que se puede desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires?

Se debieron siempre desdoblar. Hay que recuperar la dignidad por la cual Daniel Scioli se sometió al deseo de Néstor Kirchner y espejó las elecciones con las nacionales a través de una ley. Eso inclusive es inconstitucional, porque la provincia es autónoma en su manera de decidir y elegir sus autoridades.

Esto es independiente de si nos conviene o no. Además, ni nosotros ni el Frente de Todos sabe si le conviene o no para sus propios intereses. Y el vecino debe votar en una fecha distinta en la Nación, en la provincia y en los municipios.

Ahora se incluye la discusión por la boleta única en papel, a la cual adherimos. Pero hay que advertir que también será larguísima, casi cinco metros tendría con todos los cargos que se eligen el mismo día. Por eso es indispensable desdoblar los tres niveles.

Y también hay que debatir si es conveniente votar cada dos años o cada cuatro. Nosotros hicimos un sondeo en nuestra población y nos dijeron que prefieren cada cuatro.

En la oposición funcionan muchas mesas, pero ninguna define nada. ¿Por qué?

Está bien que existan, pero también deben transformarse en un Gabinete paralelo, generar los contenidos y esa mesa define el rumbo del frente. No es para fomentar el vedetismo. Es increíble que una vez que se reúnen, se termina y cuando salen cada uno da una versión personal de lo que sucedió ahí. No puede suceder eso. ¿Quién te obliga a contar lo que se discutió ahí?... Nadie.