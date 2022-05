El sombrío pronóstico de la economista preferida de Cristina Fernández de Kirchner

Fernanda Vallejos es la economista favorita de Cristina Fernández de Kirchner. La exdiputada K criticó con dureza las medidas que viene tomando el Gobierno de Alberto Fernández y anticipó que si no se logra frenar la suba de precios, el Frente de Todos perderá con claridad las elecciones presidenciales de 2023.

Anteriormente, Vallejos había fulminado a Alberto Fernández al tratarlo de "ocupa que está atrincherado al poder y que no lo quiere nadie". En esta oportunidad, dijo: “Si en 2021 se perdieron 4 millones de votos, con esta situación lo que viene será peor".

“Decidieron quedarse en sus casas porque sintieron que no estaban siendo representados con lo que el Frente de Todos estaba haciendo en materia económica”, fue el análisis que hizo Vallejos sobre las elecciones legislativas en una entrevista con Radio Delta.

Asimismo cargó contra Martín Guzmán, ministro de Economía: “No veo razones objetivas o racionales para suponer que la coyuntura política vaya a mejorar en 2021 si no hay cambios en las condiciones materiales, sociales y económicas en las cuales nuestra sociedad está viviendo”.

“Las condiciones, lejos de mejorar, se van agudizando. Eso ocurre no solamente por consistencias internas sino también por lo que pasa en el mundo, que escapa al control de cualquier gobierno. Lo que no escapa a cualquier gobierno son las políticas internas para morigerar esos impactos y acá no las estamos tomando”, remarcó la exlegisladora.