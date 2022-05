Desde Mendoza cuestionaron la "inacción" de los nuevos legisladores nacionales en el Congreso

Políticos mendocinos pertenecientes al Partido Demócrata local advirtieron que "desde que asumieron las nuevas autoridades el Congreso de la Nación, estas muestran una parálisis pocas veces vista". Este es el motivo que los ha llevado a pedir explicaciones acerca del accionar de los legisladores a nivel nacional.

"Cabe destacar que figuras de peso, que intentan mostrarse de cara al 2023, se diluyen por falta de mayorías y de consenso de las principales fuerzas", indicaron en un comunicado de prensa este domingo por la noche haciendo clara referencia al senador Alfredo Cornejo y al diputado Julio Cobos.

"La crisis de poder visiblemente planteada en el partido gobernante, algo que quedó a la vista en el acto realizado ayer por el presidente de la Nación, en terrenos de la UOCRA, y las internas en Juntos por el Cambio (primer fuerza opositora) modifican la escena: el Congreso no trabaja, el Congreso se aleja de su tarea que es legislar para saciar las necesidades de un país inmerso en una fuerte crisis política, institucional y económica", denunciaron los demócratas.

Cobos y Cornejo son dos de los legisladores mendocinos en el Congreso por parte de JxC.

Además añadieron que "la ciudadanía preocupada por el duro golpe al bolsillo, aturdida por la 'desinformación' o sobreinformación de los medios de comunicación, transita sin rumbo, sin advertir que en su país los tres poderes están congelados. El hombre de a pie no reacciona. Detrás de este velo se fugan millones de pesos por mes en sostener un aparato estatal sobredimensionado,que desperdicia años de no gestionar, de no legislar, de no impartir Justicia".

El bloque de senadores del FDT.

El comunicado del PD, que ha mostrado un acercamiento con el liberal Javier Milei, colminó indicando: "Si hay algo que no sobra es el tiempo. Alguien debe tomar las riendas: una nueva fuerza innovadora, arrolladora, esperanzadora. Lo que nos ofrecen es más de lo mismo, a través de la historia, en alta rotación, cada 4 años".