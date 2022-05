Julio Cobos postuló a los dos candidatos de la UCR para 2023 y excluyó a Cornejo

El diputado mendocino, Julio Cobos, dijo que está a favor de una fórmula presidencial integrada puramente por radicales y postuló a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y al diputado nacional Facundo Manes. Ambos tendrían que competir en una interna con los candidatos del PRO y definir el futuro de Juntos por el Cambio. Además, el exgobernador de Mendoza criticó duramente al Gobierno nacional.

"Ahora tenemos en la UCR la Convención Nacional. De ahí en más hay una distribución adecuada de poder en las distintas vertientes", dijo Cobos en AM 990. De esa manera, se refirió a la reunión del máximo órgano de decisión de la UCR, que deberá confirmar la participación en Juntos por el Cambio.

El senador nacional indicó que "el radicalismo, en su mayoría, adoptó la decisión de formar un frente y formamos parte de ese proceso electoral, que duró cuatro años. Ahora tendrá que tomar de vuelta una decisión. Yo imagino una fórmula radical compitiendo con una del PRO. Gerardo Morales y Facundo Manes son los dos perfiles". No nombró a Alfredo Cornejo, con quien comparte alianza dentro del radicalismo en Mendoza y quien podría ser candidato a gobernar la provincia nuevamente.

Al referirse a los socios del PRO, Cobos remarcó que tienen una interna "muy fuerte" y precisó que "hay que ver quién termina de liderar". Sobre ex presidente Mauricio Macri, dejó en claro que no lo ve como un sólido candidato que asegure la unidad del espacio en la competencia electoral: "No creo que Macri aglutine hoy. Si se presenta, puede que le compitan Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich".

Por otro lado, Cobos criticó al Gobierno al advertir las contradicciones entre el presidente Alberto Fernández y sus ministros respecto de las retenciones al campo. "El presidente anuncia algo vinculado a las retenciones, y habla de si el Congreso decide, y el Congreso en su mayoría ya se expresó en contra de más impuestos incluidas las retenciones", advirtió.

Señaló que el primer mandatario "obliga al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, a salir a desmentir algo que dijo el presidente. Es Increíble lo que está ocurriendo en el Gobierno a nivel de coordinación".

En ese sentido, el legislador advirtió que "no va a prosperar ningún intento de aumento de retenciones, ni impositivo" al destacar que tienen "en Diputados una mayoría que se resiste a querer solucionar los problemas económicos a través de la vía impositiva". Por último, sostuvo que Cristina Kirchner "genera un conflicto que apunta a vaciar de poder y obstaculizar una gestión de Gobierno".