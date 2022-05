La encuesta que celebra Patricia Bullrich y preocupa a Cristina Fernández de Kirchner

Una nueva encuesta de la consultora DC a nivel nacional que será publicada en los próximos días aportó una curiosidad política: dos mujeres aparecen a la cabeza a la hora de elegir el mejor timonel para hacerse cargo de la crisis argentina. MDZ tuvo un adelanto del sondeo con respuestas que arrojaron algunas sorpresas.

Entre las preguntas ideadas por la encuestadora se encontraban las siguientes: ¿A qué político le darías el comando de un avión para atravesar una tormenta?; ¿Cuál es el político que usted considera que tiene mayor compromiso por la Argentina?; ¿Por qué motivos votaría a Alberto Fernández?; y ¿Por qué Argentina no crece?

La primera respuesta que tiene que ver con el piloto de avión elegido para atravesar una tormenta arrojó alguna sorpresa: la elegida por el 22,5% de los encuestados fue Patricia Bullrich, presidenta del PRO y representante de los halcones de Juntos por el Cambio.

La sorpresa estuvo en el segundo lugar, que quedó para la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el 19,4% de los votos de los consultados. El tercer lugar fue para Javier Milei, el economista libertario quedo a 0,5 décimas del segundo lugar. Mientras que el cuarto lugar fue para el neurocirujano Facundo Manes y en los últimos puestos quedaron Horacio Rodríguez Larreta y el expresidente Mauricio Macri.

Aníbal Uríos, titular de la consultora DC, analizó para MDZ esta primera respuesta y explicó: "Esta respuesta es lo que venimos sosteniendo hace un tiempito. Milei es el que irrumpe en la política marcando un discurso con total empatía con la gente, en realidad escuchan lo que alguien por fin dijo lo tiene que decir; hay una relación directa entre lo que quiero escuchar y lo que me están diciendo. Ahora la gran falencia de Milei es si le damos el volante o no se lo damos, eso es el círculo de confianza que le falta cerrar a la gente sobre Javier Milei".

"La frase que podemos decir acá es para que grite por la ventanilla del auto me encanta, pero estoy en dudas de darle el volante del auto”, completó Uríos.

En cuanto a las respuestas sobre Patricia Bullrich y la vicepresidenta, el consultor indicó: "Acá se explica por el núcleo duro de ambos espacios. Desde Juntos por el Cambio visualizan a Patricia Bullrich como la que viene. Hay muchos que le están diciendo con esta respuesta a otros referentes de la oposición 'me parece que esta no es para vos'. Eso no quiere decir que más adelante no digan otra cosa y suba la imagen de Mauricio Macri o de otros referentes del espacio. Mientras que a Manes lo ven como un buen copiloto, donde la gente dice si nos vamos a ir al descenso tenemos que traer gente que sepa jugar este partido".

Por el lado del Frente de Todos, Aníbal Uríos afirmó: “Esta respuesta deja en evidencia que Cristina está muy por debajo del núcleo duro del que estábamos acostumbrado, cercano a los treinta puntos. Es lo que le preocupa y es lo está demostrando en los arrebatos que tiene contra Alberto. Son muestras de desesperación porque sabe de estos números negativos, donde se ve una Cristina desesperada”.

Los números que no arrojaron sorpresas tienen que ver con la pregunta sobre por qué votaría a Alberto Fernández a presidente. El 73,8% de los encuestados contestó que haga lo que haga no lo votaría. Mientras que el 10,3% dio como respuesta que lo votaría porque no quieren que gane Macri y solo el 7,9% respondió que lo votaría porque le gusta.

En este punto, el titular de la consultora DC explicó: “La respuesta grafica la crisis en la que está sumergida la Argentina por la incapacidad del presidente y también por las internas dentro de la alianza gobernante. Esta telenovela del Frente de Todos está jugando en contra de todos. Demostrando claramente la mala imagen que tiene Alberto Fernández en todo el país”.

En cuanto a la pregunta del compromiso que tienen los políticos con el país, la respuesta confirmó algo que los encuestadores y los analistas de opinión vienen viendo desde hace unos años. Cerca del 35% de los encuestados respondió que ningún político está comprometido con los problemas que tiene el país.

En este punto, Uríos explicó: “La gente dejó de ver a los políticos como Mesías, los ven como alguien terrenal y sienten que no solo perdieron poder si no el respeto que les tenían”.

Asimismo, el consultor se vio sorprendido con la respuesta ya que en el segundo lugar ubicaron con el 13,1% a la vicepresidenta como la política mas comprometida con el país. Añadió: “Me sorprende en esta respuesta como baja el núcleo duro de Cristina”.

El tercer lugar de compromiso con el país fue para Javier Milei, el economista libertario se quedó con el 12,5 % de las respuestas. Mientras que el cuarto lugar fue para Patricia Bullrich, con el 10,9%. Aníbal Uríos explicó: “Es otra de las sorpresas que me dio esta respuesta, porque si a Patricia la ubicaban como el mejor piloto de tormenta, uno esperaba que la respuesta por el compromiso con el país se la lleve la líder del PRO y no fue así. La otra sorpresa la tuve con Luis Juez, algo que me sorprendió fue que a nivel país obtuvo el 2% de compromiso, me llamó la atención porque el muestreo en Córdoba no fue tan amplio porque buscábamos un panorama de todo el país”

En cuanto a por qué Argentina no crece, la respuesta deja en evidencia el divorcio entre el pueblo y la política, ya que más del 90% de los encuestados respondió que la responsabilidad es de la dirigencia política. El 40,9% dijo que es porque a los que manejan el poder les convienen los pobres; mientras que el 26% respondió que la dirigencia política no está a la altura de las demandas; el 15,4% se refirió a la mala administración de los recursos y solo un 8,7% responsabilizó a la especulación del campo.

Sobre esta respuesta Aníbal Uríos dijo: “Buscamos romper un poco con el mito que hay con el campo de que es el gran hacedor de las victorias que tiene la Argentina o el gran responsable de los problemas económicos que tiene el país. Esto demuestra que para la gente no está en discusión el campo y sí demuestra que esta en el inconsciente colectivo esa famosa frase de que quieren que seamos todos pobres para manejarnos".