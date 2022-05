En la cumbre del PJ en Mendoza, tildaron de "inviable" un proyecto cornejista

En el encuentro entre referentes peronistas y kirchneristas de este sábado en Mendoza, hubo una crítica puntual a un proyecto que en la provincia es ley desde este 2022. Impulsado por Cornejo y la totalidad de Juntos por el Cambio, la Boleta Única pelea por ingresar al Congreso. Sin embargo, en la misma línea que Cristina, los senadores peronistas se oponen firmemente.

En conferencia de prensa, Juliana Di Tullio, senadora nacional, dijo: "No tiene ningún sentido, sirve para esconder candidatos. ¿Cuál es el costo fiscal de eso? ¿Alguien se lo preguntó a la oposición?".

"Nos dicen que nosotros hacemos proyectos que tienen impacto fiscal, pero alguien se preguntó o les consultó al menos a la oposición cuánto cuesta cambiar el sistema electoral de todo el país con Boleta Única", agregó la legisladora.

Ante los argumentos de Juntos por el Cambio, de que implementar Boleta Única sería "más barato" para el país, respondió: "Por favor, tienen que ser serios. Nos tienen que explicar cuál es el impacto fiscal de todos esos proyectos. Después nos dicen populistas a nosotros. O populistas son los de la oposición con el poder. No sé a quién intentan beneficiar".

"La enorme mayoría de los argentinos no somos terratenientes, ni productores. Mi consejo es que cada vez que ellos (JxC) presenten un proyecto, les pregunten cuál es el verdadero costo fiscal que tiene cada proyecto y cuánto pierde la Argentina. No hay que invertir en una porción pequeña del PBI que no nos va a devolver nada", añadió.

Finalmente, subrayó: "Juntos por el Cambio dice que Boleta Única es buena, como si eso fuera algo bueno para los argentinos. Es inviable en cualquier lugar del mundo. Esconder a los candidatos no es calidad democrática, no saben a quién están votando, es cualquier cosa y tiene un trasfondo político detrás".