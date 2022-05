El control que sí o sí necesita tener el Gobierno para que no estalle la economía

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, celebró un dato positivo dentro de la economía argentina. Dijo que el Gobierno necesita tener específicamente una variable bajo control, junto a otras dos más, para que no "estalle la economía por los aires". Esto independientemente de la molestia de la ciudadanía por la crisis y la falta de importaciones, entre otras cosas.

"Ayer se conoció la que, creo yo, es la variable que mejor está funcionando en esta etapa de Argentina, variable que además es indispensable, porque sino mucho más no habría para hacer: el balance comercial, el saldo entre lo que exportamos y lo que importamos dio positivo en 1.444 millones de dólares, según los datos de abril".

Según Burgueño, es el monto más alto en 6 meses, lo cual es lógico, ya que abril, mayo y junio son meses de liquidación de exportaciones. "¿Esto quiere decir también que el Gobierno está mega trabando importaciones? -se preguntó a sí mismo-. Si, también, pero si nosotros no conseguimos un superávit comercial fuerte, 'game over', no hay nada para pelear", se respondió.

En aquel sentido, el analista siguió argumentando que "la única manera que tiene hoy Argenitna de conseguir dólares es exportando más de lo que importa. Yo sé que a la gente esto le molesta, no hay autopartes y hasta faltan medicamentos que vienen de Brasil. Todo eso es cierto y la ciudadanía tiene toda la razón del mundo, Pero si se liberaran las importaciones a todo lo que la demanda busca, en un momento de alto volumen de consumo, porque la gente se desprende de los pesos, no habría superávit comercial y esto volaría por los aires".

Por eso, el economista dijo que es inevitable que en esta época haya cierto control para las importaciones y que haya mega cepos, pero para liberarlos se necesitan dólares y sobre todo confianza en el futuro económico del país, "cosa que no la hay".

¿En qué se sostiene hoy la economía Argentina para que todo no sea aún peor? "En 3 variables: la balanza comercial, la recaudación por arriba de la inflación y, también, vinculado a esto, en que la actividad económica tenga cierto crecimiento. De hecho, ayer se conocieron los datos del primer trimestre, donde hubo un crecimiento de 6.7 por ciento, tomando el número agregado. El primer trimestre de 2022 dio un saldo positivo, crecimiento de la economía, y eso está muy bien".

Finalmente, concluyó con una metáfora deportiva: "Mientras tengamos esas 3 variables controladas, estamos en partido. Vamos perdiendo, estamos jugando mal, nos echaron a un jugador, pero estamos en el juego. En cuanto estas 3 variables estén dando mal, se terminó, cambiemos de técnico".