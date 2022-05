Cortocircuito: suspenden la conferencia de Gabriela Cerruti para “no pisar” a Alberto Fernández

La conferencia de prensa a cargo de la vocera presidencial que se realiza todas las semanas volvió a cancelarse esta mañana sobre la hora cuando toda la prensa ya estaba sentada en la sala de la Casa Rosada. Ayer no se hizo debido a la reunión del Gabinete presidencial y se movió para hoy. Sin embargo, y sorpresivamente, los periodistas que estaban esperando la conferencia recibieron la noticia de que la misma había sido nuevamente suspendida porque el horario pactado (9:00) se superpone con la entrevista que estaba dando el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Entre idas y vueltas, el equipo de comunicación de la Casa Rosada no sólo atrasó la conferencia a las 9:30 sino que la terminó suspendiendo y el aparente motivo fue “para no pisarse con la entrevista del presidente”. Esto fue una decisión que vino de arriba para evitar que la portavoz presidencial se contradijera con lo que estaba diciendo el presidente de la Nación, ya que si la conferencia no se suspendía, ambos tendrían que haber hablado al mismo tiempo y seguramente sobre los mismos temas.

Esta es la segunda semana consecutiva que los periodistas acreditados de la Casa Rosada se quedan sin conferencia de prensa. La semana pasada el motivo de la suspensión fue porque la portavoz presidencial acompañó al presidente en su gira por Europa. Por otro lado, durante la entrevista que se realizó con Alberto Fernández, el presidente arremetió contra con campo diciendo que "el campo interpreta que las retenciones representan una medida en contra de ellos".

Uno de los temas más relevantes que se conversó en la entrevista con el presidente de la Nación no sólo argumentó que el instrumento con "el que mejor se desacopla son las retenciones" sino que sostuvo que "es un tema legislativo y que necesita del Congreso". Actualmente, las retenciones al trigo son del 12% y el Gobierno todavía tiene facultad de subir 3 puntos más, hasta el 15%, según la Ley de Solidaridad que aprobó en 2019. Respecto al maíz, nos encontramos en la misma situación, con una retención del 12% y tope de 15%. En tanto, la soja tiene impuestos del 33%y no hay margen para un incremento por ley.

Por último, se anunció que el martes de la semana que viene se va a realizar una reunión entre los periodistas acreditados de la Casa Rosada y la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en conjunto con el Secretario de Comunicación y Prensa de Casa Rosada, Juan Ross. En la misma, se hablará sobre las nuevas funciones de Cerruti y Ross y sobre el trabajo de los periodistas.