Por qué aumentan las prepagas y quién se lleva la plata del incremento

El Ministerio de Salud autorizó el aumento de las cuotas de los afiliados a las prepagas un 23,55% desde mayo al mes de julio del corriente año. Estos incrementos serán en tres tramos y el presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina (Cempra), Ricardo Lilloy, explicó a MDZ Radio las causas de la suba de tarifas en sanidad y por qué se debe modificar el Plan Médico Obligatorio (PMO) para el beneficio de los afiliados.

A raíz del aumento de las cuotas de las prepagas, Carla Vizzotti, ministra de Salud autorizó que los incrementos serán en tres tramos: el primero está previsto para el 1º de mayo con una suba del 8%. El segundo será en abril, con un 10% de aumento y el último será para el 1º de julio con un incremento del 4%. Ante esto, Ricardo Lilloy afirmó que la suba se da debido a los aumentos de los medicamentos, los insumos quirúrgicos que son importados y que “sufren de escasez” por las trabas a la importación. Aunque, también este incremento a las prepagas tiene como objetivo "equilibrar los salarios de los médicos" que están desactualizados.

“Sabemos que no hay un precio estable de las cosas. Pero uno de los factores de este aumento fue el sueldo del personal de sanidad, que está desactualizado. Al no tener una actualización salarial, algunos médicos han optado por salirse de las cartillas de las prepagas y eso le ha provocado problemas a la gente que demanda por su salud”, comentó.

Asimismo, el presidente de Cempra dijo que espera que en los próximos 6 meses haya un incremento acumulado del 44,5% en las cuotas de las prepagas y agregó que se debe a que "desde diciembre no había una actualización de sus precios que ocasionalmente fue de un 10%”. Luego, el titular de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina apuntó que "son los laboratorios quienes se llevan todas las ganancias y el personal de salud se queda con las migajas cuando se incrementan las cuotas de las prepagas".

Por otro lado, Ricardo Lilloy pidió que se actualicen las medidas del Plan Médico Obligatorio (PMO), que siguen siendo las mismas que hace 12 años atrás y que los afiliados padecen de sus “ineficiencias”. “Actualizar el PMO a la fecha permitiría cubrir algunas prestaciones que no son consideradas esenciales para el sistema de salud y que son catalogadas como intervenciones estéticas. Pero no se trata de intervenciones estéticas, sino que son intervenciones vitales para las personas, como la ortodoncia, que a veces hay planes que no cubren el 100% de la intervención y otras, como el cambio de sexo o las terapias hormonales feminizante y masculinizante”, sentenció.