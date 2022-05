Flybondi acusa al Gobierno de dejar a 11 millones de personas sin viajar en avión

Mauricio Sana, CEO de Flybondi, advirtió que a futuro, según entienden, el Gobierno argentino les impedirá a las aerolíneas low cost cobrar los pasajes baratos. Además, advierte que la estrategia para potenciar económicamente a Aerolíneas Argentinas es equivocada.

Según Sana, "esto viene desde diciembre, cuando el Gobierno nacional publicó un decreto que tiene varios puntos dentro de sus decisiones. De las cuales, algunas son muy importantes para el sector, como la restauración de bandas tarifarias. Dice que a partir del 24 de junio se debería volver al plan tarifario que establece que el Gobierno publicará un precio mínimo y máximo para los servicios de transporte aéreo de cabotaje. Traducido, el Gobierno nos va a subir los precios y nos va a decir a cuánto aumentar a cada una de las aerolíneas".

Según el entrevistado, con la llegada de las low cost, entre 2017 y 2019, ingresaron más de 4 millones de nuevos pasajeros en el mercado argentino. Y en 2019 se movieron 16 millones de pasajeros en el mercado argentino, sin bandas. "La reinstalación de las bandas podría llevar ese mercado a solo 5 millones, es decir, dejar a 11 millones de personas sin viajar", vaticinó.

Sana también aseguró que desde Flybondi están trabajando en explicar que estos argumentos no tienen un sustento válido. "Se quiere priorizar la línea de bandera, eso es lo que entendemos, porque además si Flybondi quisiera operar una nueva ruta Aerolíneas Argentinas tendría que evaluar si se le entrega o no. Se está tratando de reducir los costos financieros a nivel Estado de la aerolínea de bandera. Pero esa es nuestra alerta, no hay manera de que subiendo precios crezca el mercado".

El CEO de la low cost aseguró que en julio tendrán mil personas trabajando, las cuales van a permitir operar con 10 aviones para que en un año completo solo Flybondi pueda movilizar más de 3 millones de pasajeros. "Con esto voy a que la estructura eficiente de costos que nosotros tenemos nos permite ser sustentables financieramente e incluso generar planes de crecimiento en el mercado, a lo que nos comprometimos, y que cada vez más personas vuelen en avión", concluyó.