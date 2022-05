El violento exabrupto de Hebe de Bonafini contra Martín Guzmán

La titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, descargó toda su furia contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, al tratarlo de "descarado" e "hijo de buena madre", y aseguró que quiere "trompearlo" sin contemplaciones.

"Este ministro de Economía, que parece ministro de los yanquis, no se sabe qué carajo hace viajando, yendo y viniendo, no se sabe qué arregla. Martín Guzmán, que es un descarado, es un hijo de buena madre... Yo, la verdad, a veces me da ganas de tenerlo cerca para trompearlo", expresó Hebe de Bonafini durante una actividad que encabezó el sábado en la Plaza de Mayo por el 45° aniversario de las Madres.

En ese sentido, remató: "Les juro, me da ganas de pegarle a esa cara de piedra que tiene cuando habla, que parece que nos está diciendo que nos va bien, cuando nos aprieta cada vez más la soga... Es un descarado".

"Nos mienten Alberto Fernández y él, los dos nos mienten. Nos están poniendo la soga en el cogote, va a aumentar todo y no vamos a tener sueldo para vivir. Nos va mal, nos va mal", resaltó en una crítica también contra el presidente, al cual acusó de no cumplir su palabra: "Tenemos que tener muy claro que está pateando para otro lado, no para el que nos prometió. No cumple nada de lo que dijo".

Asimismo, para Hebe de Bonafini la única figura que puede sacar adelante a la Argentina es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien llamó varias veces "presidenta": "Por suerte tenemos esta Presidenta que la queremos Presidenta para siempre, vitalicia, nuestra querida Cristina que, aunque sea lo que sea, va a ser Presidenta siempre en nuestro corazón. Es brillante en lo que hace y nos da mucha esperanza".