Carlos Maslatón predijo quiénes llegarán al balotaje en las elecciones 2023

El abogado Carlos Maslatón, desde Rusia, habló con MDZ Radio sobre la candidatura de Javier Milei para la presidencia 2023. Predijo cómo se definirá la elección el año próximo y aseguró que, si su profecía se cumple, el de La Libertad Avanza será el mejor gobierno de la historia argentina.

Carlos Maslatón ya anticipó que en 2015 Mauricio Macri sería el presidente de la Nación. Hoy asegura que el próximo es Javier Milei, pero va más allá y explica incluso cómo se definirá la elección de 2023. "Javier Milei está haciendo un armado político gigante para ganar las elecciones, no para salir tercero. Para triunfar en una segunda vuelta, como yo creo que va a ser presidente. Además está armando los equipos de gobierno", comenzó diciendo.

Para Maslatón, hay muchas estructuras que van a apoyar y a "acompañar triunfalmente a Javier Milei hacia la Casa Rosada en diciembre de 2023". "Yo creo que anda excelente. Pero no me sorprende, es lo que yo esperaba, porque es una persona querida y amada en todo el país, por eso no para de subir en las encuestas y por eso los principales competidores, que son los de Juntos por el Cambio, no saben qué hacer con él. Primero lo ignoraron, después burlaron y después lo difamaron. Ahora hasta lo sacan en un comunicado propio, mientras él sigue escalando", completó.

Se le mencionó a Maslatón que, según Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei cometió un error al anticipar tanto su candidatura a presidente. A lo que el abogado respondió enardecido: "Pero ¿'sombrilla' Larreta es el asesor de Milei?, ¿qué carajo le importa si se atrasó o se anticipó?. Yo creo que ha sido correctísimo.Es muy bueno que lo haya dicho de entrada. A lo Macri no sirve, ¿de qué le vale a Macri estar transmitiendo indefinición?".

Así, el entrevistado se animó incluso a predecir cómo llegará Javier Milei a la Casa Rosada: "En las PASO de agosto habrá un triple empate aproximadamente entre Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y Libertad Avanza, uno con 29, otro con 30 y otro con 31. No sé bien cuál primero y cuál último, pero estarán por ahí. El 10 % restante será para la izquierda y para los que se presentan para joder".

"Después, en octubre, viene la general y ahí Javier Milei saldrá primero o segundo y como nadie tendrá las condiciones institucionales para ser presidente en primera vuelta, vendrá el balotaje y creo que será Milei contra el candidato de JxC, que para mí será Horacio 'sombrilla' Larreta. En ese balotaje Milei sacará ventaja 55 a 45. Esa es mi predicción", continuó.

Pero además, Carlos Maslatón dijo que "no solo eso, sino que será un gobierno excepcional. El mejor gobierno de la historia será el de Javier Milei, arreglará el país en pocos meses. Hablemos en diciembre de 2024 y verán qué pasó. Conozco bien a Milei, además de ser el tipo más honesto que hay, sabe lo que hay que hacer para sacar el país adelante y eso lo hará de forma inmediata. No se imaginan cómo aumenta la producción, las inversiones, la confianza. Va a ser impresionante. Argentina otra vez será un país impresionante con Javier Milei".