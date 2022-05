Magistratura: ante la Corte, juran los consejeros del estamento político y se completa la integración

El martes pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó, por unanimidad, las designaciones del senador del Frente de Todos Martín Doñate y de la diputada de la UCR Roxana Reyes para integrar el Consejo de la Magistratura, que desde el 15 de abril cambió su composición y pasó de 13 a 20 miembros, luego de que en diciembre pasado se declaró la inconstitucionalidad de la ley del año 2006.

El cuerpo actualmente es presidido por Horacio Rosatti, titular del Máximo Tribunal, quien envió las designaciones haciendo saber que ello no implicaba “emitir juicio alguno sobre su validez”. A la hora de resolver si hacían lugar o no a las mismas manifestaron que “a la fecha no existen resoluciones judiciales que pudieran constituir un impedimento para que se tomen los juramentos requeridos”. Razón por la cual este mediodía se realizará el acto protocolar en el cuarto piso del Palacio de Tribunales y, con ello, se completarán todos los estamentos del órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces como de administrar la Justicia.

Más allá de las designaciones, ambas fueron impugnadas y judicializadas. En senadores fueron Luis Juez y Humberto Schiavoni quienes recurrieron a la Justicia con un amparo que fue rechazado en dos instancias y también ante el expediente del Colegio de Abogados pidiendo que se haga lugar a su petición y se anule la designación de Doñate. Esto también se rechazó en dos instancias, aunque todavía queda resolver un per saltum presentado ante la Corte. Juez se quejó de la jugada de último momento planificada por el kirchnerismo que decidió dividirse para poder tener la segunda minoría, lo que posibilitó que la presidenta del senado, Cristina Fernández de Kirchner, designara a Martín Doñate y dejara afuera a Juez.

Por otra parte, la designación por parte del titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa de la diputada Roxana Reyes también terminó en la Justicia. Fue el jefe del bloque del Frente de Todos quien presentó una cautelar que fue rechazada y un amparo. Por lo que aún no existen definiciones judiciales definitivas respecto a la validez de estas designaciones.

Una vez que juren los legisladores quedará completa la integración y el Consejo de la Magistratura podrá comenzar a trabajar en pleno. Ya hubo una primera resolución cuando se llegó a 18 y fue justamente el quitar del concurso para la Cámara Federal de Casación al juez mendocino con competencia electoral Walter Bento, quien está procesado en una causa penal.

Se espera que los consejeros avancen en los concursos para completar las vacantes en la Justicia, que son más de 200. De hecho quedaron pendientes por falta de consenso con la vieja integración, la elección de ternas para cubrir vacantes en juzgados federales de Comodoro Py, Tribunales orales y sobre todo la Sala 1 de la Cámara Federal luego que fuera el mismo Consejo quien consideró irregulares las subrogancias de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi y se ordenara un concurso.

Asimismo, hay varios pedidos de juicio político que los consejeros deben resolver, avanzando en las investigaciones, pero para ello deberán conformarse las nuevas comisiones.