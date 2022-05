Escándalo en la megatoma de La Plata durante el Censo

Vecinos de Los Hornos y el municipio platense denuncian desde febrero del 2020 el crecimiento del delito y de venta de drogas en la zona, coincidentemente con la usurpación del ex Club de Planeadores (predio de 160 hectáreas donde gran parte de esas tierras son inundables) avalada por el fallo del juez Ramos Padilla, quien cerro la causa por inexistencia del delito ya que la toma fue durante el día.

De la inseguridad en la zona no se salvaron ni los censistas, quienes fueron víctimas de robo y aprietes por parte de punteros políticos. Ante la intervención policial, la tensión fue creciendo y estos debieron abandonar el lugar porque estaba en riesgo la integridad física de todo el personal abocado al censo en la megatoma de Los Hornos.

MDZ habló con Oscar Negrelli, secretario de Coordinación de la Municipalidad de La Plata quien dio un pormenorizado relato de los hechos. El funcionario municipal platense afirmó: “Durante el censo hubo acompañamiento del municipio en lo que tienen que ver con los barrios vulnerables. Pasado el mediodía nos avisan que hubo un robo a una censista en la toma de Los Hornos, la policía actúa deteniendo al ladrón y lo que ocurre después de la detención es casi cinematográfico”.

Negrelli agregó: “La Policía pide a los censistas que levanten el trabajo, porque se había puesto muy espeso en términos de amenazas dentro de la toma. El jefe de sección, que dependía del Ministerio de Educación bonaerense, toma la decisión de levantar el censo, volviendo todos los censistas al punto de encuentro que era una escuela de la zona. Minutos más tarde, familiares y amigos del detenido rodearon la escuela por lo que se generó un clima muy tenso. Desde el municipio tuvimos que ir a auxiliar con la guardiana urbana y evacuar en un micro a todo el personal que estaba dentro de la escuela, por las amenazas latentes que ponían en riesgo”.

En cuanto a la denuncia judicial del hecho, Negrelli afirmó: “A nosotros nos informaron que desde la Dirección de Estadísticas y el Ministerio de Educación de la provincia iban a hacer la denuncia. Estamos esperando para poder sumarnos desde el municipio platense a la denuncia”. Y aclaró: “En caso contrario de que la provincia no haga la denuncia, tenemos orden del intendente de hacerla para que este hecho tan grave no quede impune”.

Por otra parte, el secretario de Coordinación de la Municipalidad de La Plata contó otro de los hechos preocupantes que ocurrieron durante el censo en la megatoma de Los Hornos: “Dos personas se acercan a un par de censistas, diciéndoles queremos ser censados. A lo que la censista responde: 'Mirá, yo tengo estas casas asignadas, si perteneces a alguna de esas en un rato te censamos, si no espera a otro censista”. Como respuesta obtuvo: 'No, te estoy diciendo que nos tenes que censar'”. La censista vuelve a decirle que se quede en su casa que ya los iban a censar, y ahí es cuando le dicen: 'A ver si me entendés, nena, sentate acá y cénsanos'”. Le pusieron una mesa, una silla e hicieron desfilar a más de cincuenta personas para ser censadas”.

Y añadió: "Toda una maniobra que tiene que ver con las habituales practicas del punterismo político. Censar más personas de las debidas en un lugar como la toma. En estas lógicas que tienen las usurpaciones de supuestos derechos adquiridos de las personas que supuestamente habitan allí ha generado toda esta situación”.

En tanto, por esta situación, Oscar Negrelli apuntó contra el Frente de Todos al decir: “Son personas que suelen traer colchones y bolsones de comidas con el logo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, identificándose como militantes del Frente de Todos”.

Al ser consultado por qué se censó la megatoma, ya que al censarlos se le daba un marco legal a la ilegalidad producto de un delito como es una usurpación, el funcionario del municipio de La Plata afirmó: “Parece ser que los gobiernos nacional y provincial, en este tipo de situaciones, caminan hacia eso, a ver como legalizan y legitiman este tipo de prácticas”.