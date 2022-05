El billete con la cara de Milei que se viralizó en las redes sociales

Me escribió @zero.ok_ y me encargó un billete de Milei con el Banco Central en llamas, lo mandé a enmarcar, se lo mandé por correo, y al dia siguiente me etiquetaron en las otras fotos uD83DuDE02

Que piensan del billete de Milei?#milei #pelucamilei #polemico #pintadoamano #apedido pic.twitter.com/ekcfo4LI9m