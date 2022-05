Primera manifestación antiminera tras la iniciativa de Malargüe

Las asambleas por el Agua hicieron esta mañana su primera manifestación luego de que el intendente de Malargüe Juan Manuel Ojeda dijera públicamente que quiere que en su departamento sea habilitado para desarrollar la minería sin las excepciones previstas en la ley 7722. La movilización fue frente al Park Hyatt Mendoza donde hoy se inició el Foro Metalmecánica y Minería, hacia un desarrollo sostenible que está organizado por Asinmet (Asociación de Industriales Metalúrgicos), la CAMEM (Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza y la CAC (Cámara Argentina de la Construcción).

"Las asambleas sabemos que el agua no se zonifica y que en todo el territorio mendocino no hay licencia social para la megaminería", advirtieron en un comunicado que se difundió esta mañana. En ese sentido, aseguraron que la iniciativa de Malargüe de hacer minería puede afectar a toda Mendoza ya que consideran que los ríos,que podrían contaminarse por el uso de sustancias químicas en la actividad, no se cortan en un departamento sino que la provincia está compuesta por "cuencas hídricas" , es decir áreas comunes donde el agua drena en un punto común.

Juan Manuel Ojeda, intendente de Malargüe.

En el Foro de Metalmecánica no sólo disertaron empresarios mineros sino que también funcionarios como Emilio Guiñazú, a cargo del proyecto Potasio Río Colorado y el propio Ojeda.

Las asambleas prometen más manifestaciones en los próximos días y rememoran las movilizaciones de diciembre de 2019 donde, advierten "el pueblo mendocino ya dijo que el agua de Mendoza no se negocia".

Desde el departamento del sur provincial se ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión minera por el revés de Portezuelo del Viento. El intendente Juan Manuel Ojeda expresó su malestar por la falta de empleo que hay en el municipio y la apuesta que significaba para la comuna la concreción de la ansiada obra hidroeléctrica. Ante ese escenario, apuntó a la minería como el salvavidas que necesita el municipio.