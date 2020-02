Juan Manuel Ojeda: "En Malargüe hay consenso social para la minería"

Según dichos del gobernador Rodolfo Suarez la minería es un tema cerrado. Sin embargo, para Juan Manuel Ojeda, intendente de Malargüe, la cosa no es tan así. En ese sentido, se organizó en la Cámara de Diputados una reunión para conversar ideas y pareceres sobre el proyecto: Malargüe Distrito Minero.

"Yo estuve en Neuquén por eso no participé de la reunión, pero considero que Malargüe tiene que ser ese distrito minero, distrito que pueda proveer de insumos mineros a la provincia de Mendoza. Malargüe tiene licencia social, tiene las condiciones, los minerales, necesitamos que sea un departamento minero, que sea un lugar donde se exlpoten los minerales para el aprovechamiento de la provincia, porque no nos olvidemos que las regalías y todo el impacto va a ser sobre la provincia", expresó Ojeda en diálogo con "No tan millennials", en MDZ Radio.

La postura de Ojeda es clara, la minería solo para Malargüe, ya que del Atuel hacia arriba "la sociedad dijo que no, y en esa le doy la derecha al Gobernador". Además, añadió: "No hay licencia social del Atuel hacia arriba. A mi me preocupa Malargüe que tiene un capital social al rededor de la minería".

¿Osea usted asegura que en Malargue hay licencia social?

En Malargüe tenemos legitimidad, la gente quiere minería. Hay consenso social demostrado. La posibilidad de generar una isla a nivel de producción está. Hay que ajustarse a la realidad. La realidad es que hoy hay 7722 y se puede seguir peleando. Hay que sacudirse y seguir peleando. Hoy mi preocupación pasa por el empleo en mi municipio. Tendremos que asegurar que las condiciones sean las apropiadas para hacer minería. Malargüe ha sido muy generosa al decir que ordenemos la cuenca del Atuel, donde si aplicamos 7722 y por debajo planteamos que deberíamos hacer minería. Creo que esto es un gran gesto de la gente de malargue. Hoy lo que se necesita es voluntad política, porque nosotros en Malargüe consenso social tenemos.

¿Hicieron una evaluación del impacto social, ambiental y económico?

Malargüe tiene un plan estratégico, es el único municipio que lo tiene desde hace mas de 20 años. Es por eso que tenemos consenso social, porque la gente está al tanto del plan para el futuro. Hay que desarrollar la producción, insisto que hoy la urgencia es la desocupación en Mendoza.

¿Cuál es el proceso hoy para que hoy se de esto que plantean para Malargüe?

Una nueva ley. Ordenemos la cuenca del Atuel para que las personas no tengan miedo. Asegurémosle que su cauce, que el agua que consumen los malargüinos no se va a tocar y no va haber impacto sobre ellos. Se aplicaría la 7722. Por debajo de esa zona de la cuenta, hagamos minería. Cerca, del otro lado en Chile hacen minería y los vecinos de Neuquén a metros explota la minería generando riquezas para su provincia. Mientras nosotros los mendocinos caímos en la dicotomía minería si o no y nos perdemos los recursos. Hay que hacer una nueva ley y trabajar en dar seguridad a las personas. La 7722 vino para quedarse, pero eso no significa que haya que tocarla. Es un logro social. Uno tiene que entender que se puede generar una nueva ley que explicite el alcance de la ley en territorio malargüino y no hablaría del departamento.

