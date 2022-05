Martín Guzmán y Roberto Feletti se reúnen por inflación récord

Martín Guzmán convocó fuera de agenda a Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, ante la espiral de suba de precios que en abril arrojó un índice de inflación del 6% mensual, alcanzando un récord interanual de 58%, el más alto de los últimos 30 años. Es por eso que los funcionarios se encuentran reunidos.

El programa de Precios Cuidados, que reflotó Comercio Interior, no arrojó resultados satisfactorios ya que alimentos es uno de los rubros que registró mayores alzas. El índice de precios al consumidor subió en abril 6%, apenas siete décimas por debajo del 6,7% registrado en marzo, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



De esta manera, en el primer cuatrimestre del año los precios minoristas acumularon una suba del 23,1%; mientras en los últimos 12 meses se incrementaron 58%. A nivel división, la inflación fue impulsada nuevamente por Alimentos y Bebidas no alcohólicas que subió 5,9% mensual, y que volvió a ser la categoría que más aportó a la suba del índice general con 1,7 puntos porcentuales (p.p.).

Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior.





Otros rubros que también impactaron fueron Prendas de vestir y calzado, con un avance de 9,9%, seguido por Restaurantes y hoteles (7,3%) y Salud (6,4%), en este último caso en buena medida por la medicina prepaga. La suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que tuvo la mayor incidencia en todas las regiones. Dentro de esta división se destacó el aumento de Carnes y derivados; Pan y cereales; y Leche, productos lácteos y huevos. En el otro extremo, Frutas y Verduras, tubérculos y legumbres estuvieron entre los de menor incidencia, con caídas incluso en algunas regiones en este último caso.

Roberto Feletti se reunirá hoy con directivos de cámaras de pastas frescas, propietarios de pizzerías, casas de empanadas y actividades afines, fideeros y asociaciones de panaderos. Será en el marco de la puesta en marcha del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, el mecanismo establecido por el Gobierno para desacoplar los precios del mercado interno de la volatilidad que presentan a nivel internacional. La herramienta establecida por el Gobierno ya está implementada y cuenta con las primeras empresas inscriptas para recibir los subsidios correspondientes.

En el marco de estas mesas de trabajo, Feletti se reunió ayer con dirigentes de las cámaras molineras, quienes plantearon la voluntad de participar del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino si se reconocen algunas particularidades productivas del sector y una mejora en el precio final de la bolsa de harina industrial, dada la volatilidad que ha adquirido el mercado mundial de trigo luego de la reciente retirada de India. También se plantearon las dificultades que genera la presión de exportadores locales en la compra de trigo destinado al mercado interno. Al respecto, Feletti se comprometió a mantener el diálogo con el propósito de lograr un acuerdo entre las partes.

Ante la suba del precio internacional del trigo, el gobierno nacional intentó formar un fideicomiso que fue rechazado por el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Diego Cifarelli, quien aclaró que las empresas pueden decidir libremente si desean participar del instrumento. Cifarelli le comunicó la posición de la FAIM al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien convocó a la cadena industrial luego de que la entidad hiciera pública su negativa a formar parte del programa.

"Le ratifiqué la esencia del comunicado. Nosotros rechazamos este fideicomiso producto de que hace 12 años tuvimos una situación similar y la pasamos muy mal. Y también porque creemos que hay otras herramientas efectivas", señaló el dirigente empresario en declaraciones a la prensa.

No obstante, a fin de tender un puente, Cifarelli indicó: "Atendiendo a todo el esfuerzo que está haciendo el Estado hemos liberado a las empresas para que decidan atender o no al fideicomiso". En el comunicado que provocó la convocatoria de Feletti, FAIM sostuvo que están "convencidos que este no es un instrumento que combata esta problemática". Por ello hemos presentado oportunamente distintas alternativas en búsqueda de una herramienta que se aplique como política pública que asegure el objeto final que se plantea en este modelo", añadió.