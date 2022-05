El radical que sedujo a Mauricio Macri ya recorre el territorio bonaerense

Aprovechando su popularidad como panelista y que la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires no tiene figuras marketineras, Martín Tetaz ha comenzado ya a recorrer el territorio bonaerense para intentar posicionarse como candidato a gobernador para enfrentar a Diego Santilli, ante la negativa de Facundo Manes. El economista ha logrado cautivar con su estilo a Mauricio Macri en momentos en que el expresidente no disimula sus diferencias ideológicas con los radicales.

“Mauricio mira con más simpatía a Tetaz como gobernador que a Santilli y en todo caso terminará respaldando a Cristian Ritondo”, dicen cerca de su entorno. El desembarco del diputado rad cicla también es un desafío para el poderoso presidente del Comité Provincia, Maximiliano Abad, porque no tiene un plan B para competir con el aliado de Martin Lousteau.

“Maxi ha logrado acumular mucho poder después de ganar la interna, maneja a los diputados y senadores provinciales y le responden casi todos los intendentes, pero no tiene un candidato competitivo como Tetaz”, cometan en La Plata.

Probablemente no le quede otra alternativa que tener que apoyarlo, pese al enfrentamiento de Abad con los jefes de Evolución, Lousteau y Emiliano Yacobitti. La otra figura que podría respaldar es a Joaquín De la Torre, pero el titular de la UCR bonaerense ha desarmado la alianza que respaldó a Manes el año pasado con peronistas como Emilio Monzó o el ex intendente de San Miguel. De la Torre igual sigue apostando a su postulación a gobernador y no cierra ninguna opción, sigue en diálogo con los radicales, se mostró hace dos fines de semana con Macri y tiene buen diálogo con los armadores de Javier Milei.

En medio de este escenario complicado, Tetaz ya ha recorrido Zárate, 9 de Julio, Tres de febrero, Chivilcoy, Bragado, Monte en muy poco tiempo. Tiene previsto seguir visitando más localidades del interior y del conurbano. El economista de origen platense tiene como coordinador de su campana de cercanía e instalación al actual concejal de Quilmes, Fernando Pérez, uno de los dirigentes bonaerenses que más conoce el territorio, los dirigentes locales y punteros en cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires.

Hijo del histórico dirigente radical Carlos Pérez Gressia, el edil trabaja en tándem con el diputado provincial Pablo Domenichini, rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Ambos dirigentes radicales además conocen muy bien la Tercera Sección Electoral, el corazón del poder peronista donde la UCR exhibe serias falencias de estructura y dirigentes. Todo la tarea que necesita Tetaz para intentar competir con Santilli.