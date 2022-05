Ganancias: cómo fue la presión de Sergio Massa a Martín Guzmán para subir el mínimo no imponible

El analista económico Carlos Burgueño explicó los detalles sobre la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. Dijo que el Gobierno no pensaba avanzar con esta decisión, pero que hubo presiones por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para concretarlo.

En primer lugar, Burgueño dio detalles sobre la medida. Lo que se conoce hasta aquí es que "se aplicará la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias seguramente para los salarios de junio que se cobran en julio".

Pero además, destacó como positiva la decisión de reasignar categorías desde los 225 mil pesos hasta los 280 mil. "Esto, porque si una persona gana 130 mil pesos le cae brutalmente Ganancias y termina cobrando menos que quien gana 125 mil pesos. Entonces, se van a reasignar las categorías para que hayan nuevas donde los primeros paguen muy poco, casi nada, y los de 280 mil en adelante ya abonen bien".

Burgueño opinó que siempre y cuando se actualice a futuro, aquellos 280 mil pesos son "un buen monto para empezar a cobrar Ganancias, se transforma ahora sí en un régimen más justo".

Detalles políticos de la suba del mínimo no imponible

Según contó Burgueño, el Ejecutivo no tenía este tema "en carpeta". "Esto Martín Guzmán lo tenía presupuestado por 175 mil pesos, pero lo apuró Sergio Massa, y se lo sacó. Cosa que, debo decir, es justo porque el mínimo no imponible anterior estaba determinado por el 33% de inflación que calculaba el ministro de Economía, no por el 60%".

"Ganancias es una bandera de Sergio Massa, hay que decirlo, -en su momento- él lo negoció con Máximo Kirchner, quien le dio el aval para seguir adelante y lo hicieron por ley. Por eso, Guzmán tiene que aplicar subas del mínimo no imponible de Ganancias, porque en los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri esto se hacía por resolución del ministerio de Economía, en cambio ahora es por ley, por el proyecto de Sergio Massa", recordó el economista.

Sin embargo, la ley dice que hay que subir el mínimo no imponible de Ganancias, pero no determina a cuánto, eso lo debe calcular el Ejecutivo, según un índice que recién se obtiene a fin de año. "Sergio Massa, que políticamente es muy vivo, en una semana pésima para Guzmán lo apuró con esta carta en la que le pide que actualice Ganancias. El ministro de Economía le consultó al presidente y Alberto Fernández dio el sí".

"Esto te demuestra que no hay mucho plan, 'van sacando herramientas a medidas que se va desarmando el auto'", concluyó Carlos Burgueño su columna en Uno Nunca Sabe.